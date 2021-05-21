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Bursa'yı sel vurdu Bursa-Bandırma-Çanakkale yolu sel sebebiyle kapandı Selde tarlada mahsur kalan mevsimlik işçiler ağaçlara tırmanıp canlarını kurtardı Tarlalarda mahsur kalan mevsimlik işçiler Karacabey Kaymakamlığı tarafından kurtarılıp kapalı spor salonuna götürüldü

İHA

Bursa'yı sel vurdu Bursa-Bandırma-Çanakkale yolu sel sebebiyle kapandı Selde tarlada mahsur kalan mevsimlik işçiler ağaçlara tırmanıp canlarını kurtardı Tarlalarda mahsur kalan mevsimlik işçiler Karacabey Kaymakamlığı tarafından kurtarılıp kapalı spor salonuna götürüldü

Bursa'da aralıksız yağan sağanak yağmur ve dolu hayatı felç etti. Şehrin birçok yerinde caddeler göle dönerken çok sayıda iş yerini ve evi su bastı.
Karacabey ilçesinde taşan Karadere ve Yeşil dere barajını aşan sular Çanakkale Bandırma yolu üzerindeki binlerce dönümlük verimli tarım arazilerini kapladı. Taşan dereler önüne kattığı her şeyi götürürken vatandaşlar evlerine sığınmak zorunda kaldı.
Karacabey'de tarlada çalışan mevsimlik işçiler şiddetli yağmur ve sel sebebiyle mahsur kalınca canlarını kurtarmak için ağaçlara tırmanmak zorunda kaldı. Ağaçlarda mahsur kalan işçileri Karacabey Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu bizzat olay yerine giderek iş makinalarıyla mevsimlik işçileri kurtarıp kapalı spor salonuna tahliyelerini sağladı.
Bandırma ve Çanakkale'ye ulaşımı sağlayan D200 karayolu da taşan sel suları sebebiyle kapandı. Bursa ve Karacabey istikametinden gelen araçlar Çanakkale istikametine doğru kilometrelerce kuyruk oldu. Yol bir yandan iş makineleriyle açılmaya çalışırken araçlar Bandırma istikametinden ters istikamete doğru ilerletilmeye başlandı.
Taşan dereler ve sel suları sebebiyle mahsur kalan vatandaşlar o anları cep telefonlarıyla anbean görüntüledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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