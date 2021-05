Bursa'daki sel felaketinden 200 mevsimlik işçi canını son anda kurtardı Sel sebebiyle mahsur kalan işçiler canlarını kurtarmak için ağaçlara tırmandı Minibüslere doluşan vatandaşlar yakındaki köye sığındı Sel felaketinde evini ve traktörünü kaybeden vatandaş: "Dedemden miras kalan evim gitti''

Bursa'nın Karacabey ilçesinde şiddetli yağışın ardından gelen sel sularından 200 mevsimlik işçi canını son anda kurtardı. Olay yerinde incelemelerde bulunan Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, "Bir hayırsever otel sahibi boş olan otelini selden etkilenen vatandaşlar için tahsis etti" dedi.

Karacabey ilçesinde taşan Karadere ve Yeşildere barajını aşan sular Çanakkale Bandırma yolu üzerindeki binlerce dönümlük verimli tarım arazilerini kapladı. Taşan dereler önüne kattığı her şeyi götürürken vatandaşlar evlerine sığınmak zorunda kaldı. Karacabey'de tarlada çalışan mevsimlik işçiler şiddetli yağmur ve sel sebebiyle mahsur kalınca canlarını kurtarmak için ağaçlara tırmanmak zorunda kaldı. Ağaçlarda mahsur kalan işçileri Karacabey Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu bizzat olay yerine giderek iş makinalarıyla mevsimlik işçileri kurtarıp kapalı spor salonuna tahliyelerini sağladı. Birçoğu da minibüslerine kurtarabildikleri eşyaları yükleyerek selden daha az etkilenen Dağkadı köyüne sığındı. Dedesinden miras kalan evi ve traktörü sel sularına kapılan bir vatandaş, “Dedemden miras kalan evim gitti'' dedi.

Olay yerine gelen Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan herhangi bir can kaybının olmadığını belirterek, "Belediye, Kaymakamlık ve İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleriyle birlikte olay yerinde incelemelerde bulunduk. Diğer yandan AFAD, itfaiye ve Kızılay ekipleri de kısa sürede bölgeye yönlendirdi. Burada mağdur olan vatandaşlar hayır sever bir otel sahibi tarafından misafir edilecek. Diğer yandan ekipler olarak her türlü yiyecek ve içecek ihtiyaçları da burada sağlanacak. Son olarak yine Kredi Yurtlar Kurumuyla görüşüp kaymakamlık koordinatörlüğünde diğer mağdur vatandaşları da misafir edeceğiz'' dedi.

Sel suları sebebiyle kapanan Bandırma ve Çanakkale'ye ulaşımı sağlayan D200 karayolu da tekrardan trafiğe açıldı.

Taşan dereler ve sel suları sebebiyle mahsur kalan vatandaşlar o anları cep telefonlarıyla anbean görüntüledi.

