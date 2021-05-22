Bursaspor Başkan Adayı Erkan Kamat’ın listesi eksilmeye devam ediyor

Bursaspor’da başkan adayı Erkan Kamat’ın listesinde yer alan Ali Serhan Şahinkaya, ailevi sebeplerden dolayı çekilme kararı aldı. Kamat’ın listesinden daha önce de Ersin Toker ve Coşkun Yavuz ayrılmıştı.

Bursaspor'da gözler 5 Haziran'da yapılacak olan Olağan Genel Kurul'a çevrilirken, başkan adayı Erkan Kamat'ın listesi fire vermeye devam ediyor. Yeni dönemde de başkanlık için kolları sıvayan Kamat'ın yönetim listesinde yer alan Ali Serhan Şahinkaya, ailevi sebeplerden dolayı çekilme kararı aldığını bildirdi. Ali Serhan Şahinkaya, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Kulübümüzün 05 Haziran 2021 günkü Olağan Genel Kurulu'nda gerçekleştirilecek başkanlık seçimine ilişkin olarak, başkan adayı Erkan Kamat'ın yönetim kurulu listesinden ailevi sebeplerimden ötürü istifa ettiğimi bildirir, Genel Kurulumuzun camiamıza hayırlı olması temennilerimi iletirim.”

Erkan Kamat'ın listesinden, daha önce de mevcut yönetiminde de yer alan Ersin Toker ve Coşkun Yavuz çıkma kararı almıştı.

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