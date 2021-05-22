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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nden vatandaşa destek, esnafa can suyu

İHA

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nden vatandaşa destek, esnafa can suyu

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin Türkiye’de bir ilk olarak uyguladığı ve farklı belediyelere de örnek olan sadece mahalle bakkallarında geçerli ‘Ramazan Destek Çekleri’ ile sosyal yardım projesi, ihtiyaç sahibi vatandaşların yüzünü güldürdü, esnafa can suyu oldu. Pandemide saat sınırlaması ve sokağa çıkma kısıtlamaları yüzünden işleri durma noktasına gelen mahalle bakkalı bu projeyle günlük cirosunu katlarken, vatandaşlar da tekel ürünleri dışındaki bütün ihtiyaçlarını mahalle bakkallarından karşılama imkanı buldu.
Geçtiğimiz yıl mart ayında Türkiye’de görülmeye başlayan korona virüs vakaları ile birlikte pandemiyle mücadele kapsamında gıda paketi, ekmek, pazar filesi, temizlik paketi, sıcak yemek, okullara hijyen kiti, karantina altındaki vatandaşlar ve sağlık çalışanlarına C vitamini destek paketi, uzaktan eğitim alan öğrencilere tablet, bilgisayar gibi yardımlarla Bursa’da 200 bin aileye yardım elini uzatan Bursa Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayında da örnek bir projeye imza attı. İhtiyaç sahiplerine koli ile erzak dağıtımı uygulamasına geçen yıl son veren ve vatandaşlara istedikleri yerlerden alışveriş imkanı sağlayan Kart16 uygulamasını hayata geçiren Bursa Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayında ise sadece mahalle bakkallarında geçerli olacak Kart16 Ramazan Sosyal Destek Çeki uygulaması devreye aldı.
Hem esnaf hem vatandaş kazandı
Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin Bursa Bakkallar Odası işbirliğiyle hayata geçirdiği proje kapsamında, toplam 130 bin aileye dağıtılan Kart16 Ramazan Sosyal Destek Çeki, sadece Bursa Bakkallar Odası’na üye mahalle bakkallarında geçerli oldu. Bursa genelindeki 5 binin üzerindeki mahalle bakkalından 726'sı projeye katılırken, pandemi nedeniyle uygulanan saat sınırlamaları ve sokağa çıkma yasakları yüzünden işleri durma noktasına gelen mahalle bakkalları bu projeyle adeta derin bir nefes aldı. Vatandaşlar Ramazan Sosyal Destek Çekleri ile tekel ürünleri dışındaki tüm ihtiyaçlarını mahalle bakkalından temin ederken, isteyen vatandaşlar bu çekler ile bakkala olan veresiye borçlarını da kapatabildi. Hayırseverlerin de katkı sağladığı proje ile sadece Ramazan Sosyal Destek Çekleriyle Ramazan ayında mahalle bakkallarına 5 milyon TL’nin üzerinde ekstra bir girdi sağlanmış oldu. Ramazan Sosyal Destek Çeklerinin yanı sıra, Büyükşehir’in ihtiyaç sahiplerine her ay düzenli olarak dağıttığı 10 bine yakın Kart16’nın da banka altyapısı bulunan bakkallarda geçerli olmaya başlamasıyla küçük esnafın yüzü gülmeye devam ediyor.
Örnek uygulama
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, başta İstanbul olmak üzere farklı belediyeler tarafından örnek alınan sadece bakkallarda geçerli sosyal destek çeki uygulamasından yararlanan Kestel ilçesindeki bir marketi ziyaret etti. Beraberindeki Kestel Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile birlikte gelen Başkan Aktaş, market sahibi Hasan Çelik ile sohbet etti. Pandemi nedeniyle son iki yıldır Ramazan’ın istenildiği şekilde geçirilemediğini ancak sosyal desteklerden hiçbir taviz vermediklerini dile getiren Başkan Aktaş, “Biz yıl yeni bir uygulama yaptık. Yaklaşık 8 aydır uyguladığımız Kart 16 uygulamasını yani karta para yükleyerek yapılan uygulamaya Ramazan destek çeklerini ekledik. Sadece bakkallarda geçerli olan bu uygulamadan Orhangazi hariç 16 ilçemizdeki bakkal esnafı yararlandı. Burada 3 tane fayda çıktı. Birincisi Ramazan'ın ruhuna uygun olarak desteklerimizi, katkılarımızı verdik. İkincisi özellikle sosyal mesafeyi muhafaza etmek adına fiziksel teması en aza indirdik. Eskiden erzaklar bir yerden alınıp, kolilere konup, ekiplerimiz tarafından evlere dağıtılıyordu. Bunu ortadan kaldırdık, vatandaşımız sadece çekleri bizden aldı. Üçüncüsü de bu projenin ana gayelerinden bir tanesi malum pandemi süreci esnafımızı ve mahalle bakkallarımızı etkiledi. Bu işten mahalle bakkallarımız istifade etsin istedik. Hem vatandaşlarımızdan hem esnafımızdan çok güzel geri dönüşler aldık. Farklı sektörlerle alakalı da inşallah önümüzdeki günlerde farklı açılımlar yapacağız. Belediyeciliğin sosyal boyutunu dolu dolu uygulamaya çalışan bir belediyeyiz. Ayrıca projemizin örnek olduğunu da görüyoruz. En son İstanbul belediyemizin bu uygulamayı hayata geçirme noktasında yaptığı çalışmalar bizleri de sevindirdi” diye konuştu.
Belediye hızır gibi yetişti
Bursa’nın Kestel ilçesinde 11 yıldır market işleten Hasan Çelik ise pandemi nedeniyle özellikle de tam kapanma dönemine işlerinin çok düştüğünü belirterek, “Bu sosyal destek çeki uygulaması tabiri caizse Hızır gibi yetişti. Günlük 67 bin liralara kadar düşen ciromuz, bu sayede 20 bin liraları gördü. Sağ olsunlar bizim ödemelerimizi de gününden önce yaptılar. Biz de bayrama rahat girdik. Hem vatandaşlar hem biz çok memnunuz. Çünkü eskiden yapılan yardımlar genelde kuru bakliyat oluyor. Vatandaş, sabun deterjan gibi ihtiyaçlarını karşılayamıyordu. Bu uygulamayla ihtiyacı olan her şeyi alabildiler. Allah yapanlardan razı olsun. Emeği geçen herkese, hem Büyükşehir Belediye Başkanımıza hem Bakkallar Odası Başkanımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.

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