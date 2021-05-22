Gündüz Vassaf : Sanat birleştirici güç

Nilüfer Belediyesi Edebiyat Müzesi’nin düzenlediği “Nadir İşler” söyleşisine konuk olan psikolog yazar Gündüz Vassaf, her şeyin unutulduğunu ancak sanatın hep akılda olduğunu belirterek “Sanatın bir nevi birleştirici güç olduğunu söyleyebiliriz” dedi.

Nilüfer Belediyesi bünyesinde hizmet veren Edebiyat Müzesi, çevrimiçi etkinliklerine devam ediyor. “Nadir İşler” adıyla düzenlenen söyleşi dizisinin bu ayki konuğu psikolog yazar Gündüz Vassaf oldu. Dilan Deniz’in moderatörlüğünü yaptığı çevrimiçi etkinlikte Vassaf, kitapları ve dünya hali üzerine keyifli bir sohbet gerçekleştirdi ve kitaplarında ele aldığı konulara ilişkin soruları yanıtladı. Sanatın önemine dikkat çeken Gündüz Vassaf, “Sanat ve sanatkarlar her zaman akıldadır. Günümüze kadar liderler, savaşlar, ırklar gelmiş geçmiş unutulmuş. Ama sanat ve sanatçılar halen akılda. Bugün yüzyıllar önce ortaya çıkan sanat eseri ve sanatçı konuşulabiliyor. Israrla sanattan bahsetmek gerekir” dedi.

Sanatın farklı kişi ve türden insanı etkileşim içine soktuğunu ifade eden Gündüz Vassaf, “Sanatın bir nevi birleştirici güç olduğunu söyleyebiliriz. Ancak hayat biçimi, insan ilişkileri gibi sanat anlayışını da değişime uğrattı. Merkezin gücü kırıldıkça sanat da özgür olacak” diye konuştu.

Nilüfer Belediyesi’nin kültürsanat çalışmalarını çok değerli bulduğunu söyleyen Gündüz Vassaf, “Nilüfer Belediyesi’nin kültür sanat alanındaki çalışmaları Türkiye’nin çeşitli yerlerinde ilgiyle takip ediliyor” dedi.

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