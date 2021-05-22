Bir zamanların assolisti cami bahçesinde aşırı alkol sebebiyle bilincini kaybetti

Bursa’da bir zamanların assolisti Reyhan S. bir cami bahçesinde alkolden bilincini kaybetmiş halde bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Bursa Altıparmak Caddesi üzerinde Şehabettin Paşa Cami bahçesinde yoldan geçen vatandaşlar gece yarısı bir kadının bankta yattığını fark etti. Durumun polis ekiplerine bildirilmesinin ardından olay yerine kısa sürede gelen polis ve sağlık ekipleri çevrede sevilen ve tanınan bir zamanlar Bursa’nın ünlü gazinolarında yıllarca sahne alıp assolistlik yapan Reyhan S. (68) olduğu tespit etti. Sağlık ekipleri nabız kontrolü yaparak Rerhan S.’ye ilk müdahaleyi yaptı. Alkol komasına girdiği tahmin edilen Reyhan S. acil servis ekipleri tarafından Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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