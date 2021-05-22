Güneş alerjiyi arttırıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Güneş alerjiyi arttırıyor

İHA

Güneş alerjiyi arttırıyor

Polen ve tozların gözde oluşturduğu kaşıntı, sulanma ve kızarıklıkların kısa sürede geçeceğini düşünmenin yanlış olduğunu belirten uzmanlar, sıradan gibi görünen bu rahatsızlığın görme bozukluğuna sebep olabileceğini söyledi.
Mevsimsel hastalıklar arasında başı çeken göz alerjileri, baharın gelmesiyle birlikte tekrar kendini gösterdi. Kış aylarından sonra hasret kalınan güneşin kendisini göstermesiyle birlikte insanların doğayla daha içli dışlı olduğunu belirten uzmanlar, bunun beraberinde bazı sıkıntıları da beraberinde getirdiğine dikkat çekti. Yeşilin ve güneşin insan sağlığına yararı olduğu kadar zararı da olduğunu belirten uzmanlar, bahar aylarında ortaya çıkan polen ve gözle görülmeyen tozlara dikkat edilmesi gerektiğini söyledi. Özel Medicana Bursa Hastanesi Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Adnan İpçioğlu, bahar aylarında sık görülen göz alerjilerin vatandaşlara kâbus olmaması konusunda uyarılarda bulundu. Gözde kızarıklık, kaşıntı ve sulanma gibi şikâyetlerin alerjilerin habercisi olabileceğini ifade eden İpçioğlu, erken teşhis edilmediğinde ise görme kaybına kadar uzanan ciddi sorunlara sebep olabileceğini söyledi.
Göz alerjilerinden korunmak için birkaç püf nokta olduğunu belirten Op. Dr. İpçioğlu, "Öncelikle böyle bir alerjisi bulunan kişinin tozlu ortamlardan uzak durması gerekiyor. Özellikle alerjik konjonktivitler kendilerini yanma, batma ve kaşıntı şeklinde ortaya çıkarıyor. Alerjinin en rahatsız edici yanı göz kaşınmaları olduğundan, hastalar gözlerini kaşımaya ve ovuşturmaya doyamaz. Bu kaşımalar bazı kimselerde gözün önündeki saydam tabaka olan korneanın yapısında bozulmalara sebep olur ki bunların en ciddisi ise görme kaybına yol açan keratokonustur. Alerjik göz nezleleri genellikle atopik diye adlandırılan bünyelilerde çocukluk yaşlarıyla ortaya çıkıp yıllarca aynı mevsimlerde kendini hatırlatır" diye konuştu.
Güneşin faydası olduğu kadar zararının da olduğunu belirten İpçioğlu, "Güneş alerjiyi ciddi şekilde arttırıyor. Yani güneşin içerisindeki ultraviyole, yanmayı, batmayı, kızarıklığı arttırıyor. Bunu için güneşin yoğun olduğu saatlerde dışarı çıkılmaması, illaki çıkmak gerekiyorsa da korunmanın yollarını bulmak gerekiyor. Güneş gözlüğü kullanmak alerjik konjonktivitlerden ciddi bir şekilde korumaktadır. Polenlerden ve güneşe maruz kalmaktan korunduğumuz zaman, alerjinin de ciddi şekilde azaldığı görülmektedir" dedi.
Göz alerjisinin tedavisinin başlarda hafif ilaçlarla yapıldığını belirten İpçioğlu, "Daha ciddi vakalarda yoğun ilaç kullanımı da gerekebilir. Onun için doktor kontrolü bu noktada çok önem arz ediyor. Alerjik göz yangısı sade çiçek polenleri değil, bunun yanında çayır tozları ve kavak tozları da sebep olabiliyor. Bunları illaki gözümüzle görmemiz de gerekmiyor. Çünkü gözle görülmeyen tozlar havada ciddi oranda bulunmaktadır" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bursaspor'un 'genç' oluşumu rakamlara yansıdı
YEREL HABERLER Bursaspor'un 'genç' oluşumu rakamlara yansıdı
(Özel) Dünyaca ünlü ulu çınar doğal güzelliğine kavuştu Arap turistler bu çınarı görmek için binlerce kilometre yol kat ediyor Ulu çınar yeşillendi turistlerini bekliyor
YEREL HABERLER (Özel) Dünyaca ünlü ulu çınar doğal güzelliğine ...
Bir zamanların assolisti cami bahçesinde aşırı alkol sebebiyle bilincini kaybetti
YEREL HABERLER Bir zamanların assolisti cami bahçesinde aşırı alkol ...
Komşular arasında satırlı bıçaklı kavga: 1’i ağır 4 yaralı
YEREL HABERLER Komşular arasında satırlı bıçaklı kavga: 1’i ağır 4 ...
Sağanak yağış ve fırtınadan lüks sitenin çatısı çöktü Bir yıl önce yapılan site sağanak yağmura dayanamadı
YEREL HABERLER Sağanak yağış ve fırtınadan lüks sitenin çatısı ...
Kısıtlamada kilo almamak için bu besinlere dikkat
YEREL HABERLER Kısıtlamada kilo almamak için bu besinlere dikkat
Gündüz Vassaf : Sanat birleştirici güç
YEREL HABERLER Gündüz Vassaf : Sanat birleştirici güç
Bursa Büyükşehir Belediyesi’nden vatandaşa destek, esnafa can suyu
YEREL HABERLER Bursa Büyükşehir Belediyesi’nden vatandaşa destek, ...
Bursaspor Başkan Adayı Erkan Kamat’ın listesi eksilmeye devam ediyor
YEREL HABERLER Bursaspor Başkan Adayı Erkan Kamat’ın listesi ...
Bakan Kurum: Milletimizin sağlığını tehdit eden hiçbir maddenin ülkeye girmesine müsaade etmedik (4)
YEREL HABERLER Bakan Kurum: Milletimizin sağlığını tehdit eden ...
Bursa'da sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Bursa'da sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi/ Ek ...
Bursa'da sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi (3)
YEREL HABERLER Bursa'da sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi (3)
Bakan Kurum: “Türkiye 84 milyon vatandaşı ile İsrail’i durmuştur"
YEREL HABERLER Bakan Kurum: “Türkiye 84 milyon vatandaşı ile ...
Bursa'daki sel felaketinden 200 mevsimlik işçi canını son anda kurtardı Sel sebebiyle mahsur kalan işçiler canlarını kurtarmak için ağaçlara tırmandı Minibüslere doluşan vatandaşlar yakındaki köye sığındı Sel felaketinde evini ve traktörünü kaybeden vatandaş: "Dedemden miras kalan evim gitti''
YEREL HABERLER Bursa'daki sel felaketinden 200 mevsimlik işçi canını ...
Çöpün kenarındaki hapları 'şeker' zannedip yutan 4 yaşındaki ikizler, hastaneye kaldırıldı
YEREL HABERLER Çöpün kenarındaki hapları 'şeker' zannedip yutan 4 ...
Bursa'da sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi (2)
YEREL HABERLER Bursa'da sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi (2)
Sokakta buldukları ilaçları içen ikizler hastanelik oldu
YEREL HABERLER Sokakta buldukları ilaçları içen ikizler hastanelik ...
Bursa'yı sel vurdu Bursa-Bandırma-Çanakkale yolu sel sebebiyle kapandı Selde tarlada mahsur kalan mevsimlik işçiler ağaçlara tırmanıp canlarını kurtardı Tarlalarda mahsur kalan mevsimlik işçiler Karacabey Kaymakamlığı tarafından kurtarılıp kapalı spor salonuna götürüldü
YEREL HABERLER Bursa'yı sel vurdu Bursa-Bandırma-Çanakkale yolu sel ...
Bursa'da sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi
YEREL HABERLER Bursa'da sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi
Bakan Kurum: "Osmangazi Meydanı 2022 sonunda tamamlanacak" Osmangazi Meydanı’na Bakan Kurum’dan tam not
YEREL HABERLER Bakan Kurum: "Osmangazi Meydanı 2022 sonunda ...
Mudanya Belediye Meclisi’nden Çin ve İsrail’e tepki
YEREL HABERLER Mudanya Belediye Meclisi’nden Çin ve İsrail’e tepki
Bursaspor Başkan Adayı Serdar Acarhoroz, maçları ücretsiz yapacağını açıkladı
YEREL HABERLER Bursaspor Başkan Adayı Serdar Acarhoroz, maçları ...
Takla attıkları araçlarına otomobil çarptı; Eylül ve babası ile sürücü yaralı
YEREL HABERLER Takla attıkları araçlarına otomobil çarptı; Eylül ve ...
Kamunun yükü mâlî müşavirlerin omzunda
YEREL HABERLER Kamunun yükü mâlî müşavirlerin omzunda