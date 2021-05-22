Bursa'da Mikdat Sevler kendi rekorunu 13.54´e indirdi

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Gürkan DURAL/BURSA,(DHA) TÜRKİYE rekortmeni engelci Mikdat Sevler, 110 metre engellide kendisine ait rekoru 13.54´e indirdi.

Bu sezon açık sahada ilk yarışına çıkan 23 yaşındaki milli atlet Mikdat Sevler, Olimpiyat hedefine odaklandığı sezona moralli başladı. Mikdat, Bursa´daki Olimpik Deneme müsabakalarında 13.54 ile kendisine ait Türkiye rekorunu geliştirdi. Geçen sezon sonunda 13.69´da bıraktığı 110 engelli rekorunu 0.15 geliştiren Sevler, 13.32 olan Olimpiyat barajına biraz daha yaklaştı. Müsabakalar, yarın Bursa Olimpik Atletizm Stadyumu´nda devam edecek.DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL

2021-05-22 21:52:47



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