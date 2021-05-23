Motosiklet ile engelli aracı çarpıştı: 2 kişi yaralandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Motosiklet ile engelli aracı çarpıştı: 2 kişi yaralandı

İHA

Motosiklet ile engelli aracı çarpıştı: 2 kişi yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada motosiklet ile engelli aracının çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Kaza Kemalpaşa Mahallesi Mahmutesatbey caddesi üzerinde meydana geldi.
İnegöl merkezden Cerrah kavşağına seyir halinde olan sürücü İşitme engelli Hazım A. (45) yönetimindeki 3 tekerlekli engelli aracı, ara sokağa dökmek için manevra yaptığı sırada arkasından gelen Sürücü Muhammed Miraç Y. (22) yönetimindeki 16 ANA 614 plakalı motosiklet ile çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle 2 araçta devrildi. Kaza sonucu motosiklet sürücüsü ile engelli aracında yolcu Rabia A. (20) yaralandı.
2 yaralı kaza yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yenişehir emniyetinden uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Yenişehir emniyetinden uyuşturucu operasyonu
Vinç zincirinin çarptığı operatör hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Vinç zincirinin çarptığı operatör hayatını kaybetti
Bursa'da Mikdat Sevler kendi rekorunu 13.54´e indirdi
YEREL HABERLER Bursa'da Mikdat Sevler kendi rekorunu 13.54´e indirdi
Sokağa atılan ilaçları 'şeker' zannedip yutan 4 yaşındaki ikizlerin tedavisi sürüyor
YEREL HABERLER Sokağa atılan ilaçları 'şeker' zannedip yutan 4 ...
Bursa'da selin ardından hasar tespit çalışması başlatıldı
YEREL HABERLER Bursa'da selin ardından hasar tespit çalışması ...
Otomobilin çarptığı motosikletteki kurye, ağır yaralandı
YEREL HABERLER Otomobilin çarptığı motosikletteki kurye, ağır ...
Selin dehşeti gündüz ortaya çıktı Aracıyla sele yakalandı yüz metre sürüklendi, dehşet anlarını anlattı
YEREL HABERLER Selin dehşeti gündüz ortaya çıktı Aracıyla sele ...
Bursa'da otomobile ile çarpışan kurye ağır yaralandı
YEREL HABERLER Bursa'da otomobile ile çarpışan kurye ağır yaralandı
Bursa sahillerinde salya operasyonu
YEREL HABERLER Bursa sahillerinde salya operasyonu
Kaldırımda buldukları ilaçları içip zehirlenen ikizlerin acılı babası: “insanımız duyarlı olsun. Çocuklarımı göremiyor, sarılamıyorum” Zehirlenen ikizlerin babası yoğun bakımda kızlarının uyanmasını bekliyor
YEREL HABERLER Kaldırımda buldukları ilaçları içip zehirlenen ...
Yıldırım’a hizmet yağdı
YEREL HABERLER Yıldırım’a hizmet yağdı
Güneş alerjiyi arttırıyor
YEREL HABERLER Güneş alerjiyi arttırıyor
Bursaspor'un 'genç' oluşumu rakamlara yansıdı
YEREL HABERLER Bursaspor'un 'genç' oluşumu rakamlara yansıdı
(Özel) Dünyaca ünlü ulu çınar doğal güzelliğine kavuştu Arap turistler bu çınarı görmek için binlerce kilometre yol kat ediyor Ulu çınar yeşillendi turistlerini bekliyor
YEREL HABERLER (Özel) Dünyaca ünlü ulu çınar doğal güzelliğine ...
Bir zamanların assolisti cami bahçesinde aşırı alkol sebebiyle bilincini kaybetti
YEREL HABERLER Bir zamanların assolisti cami bahçesinde aşırı alkol ...
Komşular arasında satırlı bıçaklı kavga: 1’i ağır 4 yaralı
YEREL HABERLER Komşular arasında satırlı bıçaklı kavga: 1’i ağır 4 ...
Sağanak yağış ve fırtınadan lüks sitenin çatısı çöktü Bir yıl önce yapılan site sağanak yağmura dayanamadı
YEREL HABERLER Sağanak yağış ve fırtınadan lüks sitenin çatısı ...
Kısıtlamada kilo almamak için bu besinlere dikkat
YEREL HABERLER Kısıtlamada kilo almamak için bu besinlere dikkat
Gündüz Vassaf : Sanat birleştirici güç
YEREL HABERLER Gündüz Vassaf : Sanat birleştirici güç
Bursa Büyükşehir Belediyesi’nden vatandaşa destek, esnafa can suyu
YEREL HABERLER Bursa Büyükşehir Belediyesi’nden vatandaşa destek, ...
Bursaspor Başkan Adayı Erkan Kamat’ın listesi eksilmeye devam ediyor
YEREL HABERLER Bursaspor Başkan Adayı Erkan Kamat’ın listesi ...
Bakan Kurum: Milletimizin sağlığını tehdit eden hiçbir maddenin ülkeye girmesine müsaade etmedik (4)
YEREL HABERLER Bakan Kurum: Milletimizin sağlığını tehdit eden ...
Bursa'da sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Bursa'da sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi/ Ek ...
Bursa'da sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi (3)
YEREL HABERLER Bursa'da sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi (3)