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50 TL için kavga ettiği kardeşinin, arkadaşını vurdu

DHA

50 TL için kavga ettiği kardeşinin, arkadaşını vurdu


İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA, (DHA)BURSA'da, Berkay D. (26), istediği 50 TL'yi vermeyen  kardeşi Ferdi D. (24) ile kavga etti. Berkay D.'nin tabancayla açtığa ateşte, kavgayı engelemeye çalışan kardeşinin arkadaşı Kürşat Teber (31) bacağından vuruldu. Berkay D. kaçarken, yaralı Teber, hastanede tedaviye alındı.
Olay, saat 09.30 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi, Değirmenlikızık Mahallesi 4'üncü Şahin Sokak´ta meydana geldi. Berkay D., iddiaya göre kardeşi Ferdi D.'den 50 TL borç istedi. Ferdi D. parayı vermeyince, ikili arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Ferdi D.´nin arkadaşları, kavgayı ayırmaya çalıştı. Bu sırada Berkay D., belinden çıkardığı tabancayla kardeşinin arkadaşlarına 5 kez ateş etti. Merminin sol bacağına isabet ettiği Kürşat Teber, yaralandı. Teber kanlar içinde kalırken, Berkay D., kaçtı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Teber, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Teber´in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaçan Berkay D.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Polise ağabeyinden şikayetçi olduğunu söyleyen Ferdi D., "Bunun umudu falan yok, bu eceline susamış. Biri bir yerde ağabeyimi vurur böyle giderse" diye konuştu.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez İsmail Hakkı SEYMEN
2021-05-23 11:10:06

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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