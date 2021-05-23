Bursa Yıldırımspor'da hedef Misli.com 2. Lig

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA) - Bursa Yıldırımspor ile Isparta 32 Spor, Misli.com 3'üncü Lig Play-off finalinde karşılaşacak.Misli.com 3'üncü Lig Play-off final mücadelesinde Bursa Yıldırımspor ile Isparta 32 Spor, yarın Eskişehir´de karşı karşıya gelecek. Eskişehir Yeni Stadyumu´nda oynanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak. Tek maç üzerinden oynanacak finalde, kazanan taraf Misli.com 2'nci Lig´e yükselmenin sevincini yaşayacak.
Misli.com 3'üncü Lig 4'üncü Grup´ta sezonu liderin bir puan gerisinde tamamlayan Bursa Yıldırımspor, Play-Off Çeyrek Final turunda 1954 Kelkit Belediyespor ile eşleşti. Deplasmanda oynadığı maçtan 2-2´lik beraberlikle dönen Bursa ekibi, evinde de rakibiyle 1-1 berabere kalarak deplasmanda attığı gol avantajıyla üst tura çıktı. Yarı finalde ise 68 Aksaray Belediyespor ile karşılaşan Bursa temsilcisi; deplasmanda 1-0 yendiği rakibini evinde de 3-2 yenerek adını finale yazdırdı.
Misli.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup´ta sezonu liderin 19 puan gerisinde 4'üncü sırada tamamlayan Isparta 32 Spor, çeyrek finalde İçel İdmanyurdu ile eşleşti. Rakibiyle evinde golsüz berabere kalan Isparta ekibi, deplasmanda ise 2-2´lik beraberliğin ardından üst tura yükseldi. Yarı finalde ise Erokpor ile eşleşen ve yine evindeki ilk maçta rakibiyle golsüz berabere kalan Isparta ekibi, deplasmanda rakibini 2-1 yenerek final biletini aldı.DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL
2021-05-23 12:09:00
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