Fetih Müzesi sanal kahramanına isim arıyor

Osmangazi Belediyesi tarafından şehre kazandırılmasının ardından tüm dünyada büyük bir yankı uyandıran Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nin sanal kahramanına isim aranıyor. Müzeyi gezmede rehberlik edecek sevimli karakterin ismi, sosyal medya üzerinden yapılacak yorumlar ile belirlenecek.

Bursa’nın fethinin 3 boyutlu anlatıldığı Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi, dünyanın en büyük tam panoramik müzesi olma özelliğiyle kısa sürede yurt içi ve yurt dışında ilgi odağı olmayı başardı. Açıldığı günden bu yana binlerce ziyaretçiye kapılarını açan Fetih Müzesi, yeni bir uygulamaya imza attı. Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi uygulamasını telefonuna indiren vatandaşlar, müzede belirli noktalarda yer alan panolardaki görseli okuttuklarında sanal rehberlerine ulaşabilecek. Yakında hizmet verecek olan sevimli kahramanın ismine ise vatandaşlar karar verecek.

Facebook’ta OsmangaziBld ile panorama1326, Instagram’da osmangazibld ile bursafetihmuzesi, Twitter’da OsmangaziBLD ile FetihMuzesi adresleri üzerinden yapılacak yorumlarla en çok önerilen isimler seçilecek. Daha sonra ise yapılacak anket ile sanal rehberin ismi oy birliğine sunulacak. Belirlenen ismin ardından hayata geçecek yeni uygulama, özellikle çocukların ilgisini çekecek.

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