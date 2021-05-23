Bursa'da sokakta kaybolan 4 yaşındaki Elif ailesine teslim edildi

Bursa’nın İznik ilçesinde tek başına sokakta yürürken polislerin dikkatini çeken 4 yaşındaki minik kızın kaybolduğu anlaşıldı. Polis merkezine götürülen küçük kız ailesine teslim edildi.

İznik ilçesinde devriye gezen emniyet ekipleri, kaldırımda tek başına yürüyen küçük bir kız çocuğunu fark etti. Bir süre çocuğu uzaktan takip eden ekipler, çevrede kendisini tanıyan bir büyüğünün olmaması üzerine çocuğun yanına gitti. Kaybolduğu anlaşılan ve adının Elif olduğunu söyleyen minik kız polis merkezine getirildi. Burada kadın polislerin yakın ilgisiyle karşılaşan Elif’in ağlayan gözleri yerini gülümsemeye bıraktı. Polis ablaları tarafından dondurma ikram edilen ve polis merkezi önünde onlarla oyunlar oynayan Elif’in ailesine ulaşıldı. Emniyet ekipleri minik Elif'i ekip arabası ile evine götürüp ailesine teslim etti.

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