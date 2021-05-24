Bursa- Cezaevinden izinli çıkıp, kısıtlamada polisten kaçan sürücü kaza yaptı, basın mensuplarına saldırmaya çalıştı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa- Cezaevinden izinli çıkıp, kısıtlamada polisten kaçan sürücü kaza yaptı, basın mensuplarına saldırmaya çalıştı

DHA

Bursa- Cezaevinden izinli çıkıp, kısıtlamada polisten kaçan sürücü kaza yaptı, basın mensuplarına saldırmaya çalıştı


İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA,(DHA)BURSA´da kısıtlama saatlerinde polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobil sürücüsü Oğuzhan Salih(24), 15 dakikalık kovalamacanın ardından kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çarparak durdu. Araçtan inerek yaya olarak kaçmaya çalışan şüpheli kıskıvrak yakalandı. Cezaevinden izinli çıktığı ve 0.73 promil alkollü olduğu tespit edilen Salih, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına "Sen misin bu devletin polisi, adamlar burada işini yapacak. Sen mi ödeyeceksin cezamı" diyerek saldırmaya çalıştı. Şüpheliye toplam 15 bin 187 TL ceza kesildi.Olay, saat 23.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Mudanya Bulvarı'nda meydana geldi. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle uygulama yapan Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüphe üzerine Oğuzhan Salih yönetimindeki 16 JA 300 plakalı otomobili durdurmak istedi. Ancak ihtara uymayan sürücü, aracını polis ekiplerinin üzerine sürerek hızla yoluna devam etti. Bölgeye takviye ekip isteyen polisler de şüphelinin peşine düştü. Takviye isteği üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, Çırpan Mahallesi'ne giren şüpheli ara sokaklarda izini kaybettirmeye çalışsa da polis bölgeyi ablukaya alarak giriş-çıkışları kapattı. Yaklaşık 15 dakika süren kovalamacanın ardından Stadyum Caddesi'nde kırmızı ışıkta bekleyen Serkan Ç. idaresindeki 16 AJ 554 plakalı otomobile çarpan şüpheli araçtan inerek yaya olarak kaçmaya çalışırken kıskıvrak yakalandı."SEN MİSİN BU DEVLETİN POLİSİ"
GBT sorgusunda ise cezaevinden 15 gün izinle çıktığı öğrenilen Oğuzhan Salih, basın mensuplarının "Polisten neden kaçtın?" sorusu üzerine "Sen misin bu devletin polisi, adamlar burada işini yapacak. Sen mi ödeyeceksin cezamıö diyerek tepki gösterdi. Basın mensuplarına saldırmaya çalışan şüpheliye polis ekipleri müdahale etti.TOPLAM 15 BİN 187 TL CEZA KESİLDİ
Yapılan kontrollerde 0.73 promil alkollü ve ehliyetsiz olduğu tespit edilen Salih'e, alkollü araç kullanmaktan bin 339 TL, ehliyetsiz araç kullanmaktan 2 bin 698 TL, polisin dur ihtarına uymamak ve trafiği tehlikeye düşürmekten 8 bin TL ile sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden 3 bin 150 TL olmak üzere toplam 15 bin 187 lira ceza kesildi. Otomobil çekiciyle emniyet otoparkına çekilirken, şüphelinin polisteki sorgusunun sürdüğü bildirildi.DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez İsmail Hakkı SEYMEN
2021-05-24 06:49:43

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bursa'da kısıtlamada polisten kaçarken bisiklet sürücüsüne çarpan şüpheli kayıplara karıştı; 1 yaralı
YEREL HABERLER Bursa'da kısıtlamada polisten kaçarken bisiklet ...
Polisten kaçıp çarptığı bisikletliyi ölüme terk etti
YEREL HABERLER Polisten kaçıp çarptığı bisikletliyi ölüme terk etti
Genç kadının arka cebindeki cep telefonunu çalan şüpheli böyle görüntülendi
YEREL HABERLER Genç kadının arka cebindeki cep telefonunu çalan ...
Kedi ihbarı alan ekipler, kayayı keserek yavru kediyi annesine teslim etti
YEREL HABERLER Kedi ihbarı alan ekipler, kayayı keserek yavru kediyi ...
Bursa'da genç kızın telefonu böyle çalındı
YEREL HABERLER Bursa'da genç kızın telefonu böyle çalındı
Cami avlusundan bisiklet çalan hırsız kameraya yakalandı
YEREL HABERLER Cami avlusundan bisiklet çalan hırsız kameraya ...
Bursa'da sokakta kaybolan 4 yaşındaki Elif ailesine teslim edildi
YEREL HABERLER Bursa'da sokakta kaybolan 4 yaşındaki Elif ailesine ...
Singapur gıda firmaları için büyük potansiyele sahip
YEREL HABERLER Singapur gıda firmaları için büyük potansiyele sahip
Bursa’da otomobil takla attı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Bursa’da otomobil takla attı: 2 yaralı
Hafriyat kamyonun tekerliği yerinden fırlayarak patladı
YEREL HABERLER Hafriyat kamyonun tekerliği yerinden fırlayarak ...
Yıldırım Belediyesi’nden öğrencilere tam destek
YEREL HABERLER Yıldırım Belediyesi’nden öğrencilere tam destek
Başkan Aktaş'a uluslararası görev
YEREL HABERLER Başkan Aktaş'a uluslararası görev
Fetih Müzesi sanal kahramanına isim arıyor
YEREL HABERLER Fetih Müzesi sanal kahramanına isim arıyor
Yaralıya müdahale eden 112 ekibine taşlı saldırı
YEREL HABERLER Yaralıya müdahale eden 112 ekibine taşlı saldırı
Bursaspor’un efsane ismi Batalla, Mustafa Er’in ekibine dahil oldu
YEREL HABERLER Bursaspor’un efsane ismi Batalla, Mustafa Er’in ...
Özer Hurmacı, Bursaspor’a veda etti
YEREL HABERLER Özer Hurmacı, Bursaspor’a veda etti
İnşaattan düşen işçiye müdahale eden sağlık ekibine saldırı
YEREL HABERLER İnşaattan düşen işçiye müdahale eden sağlık ekibine ...
Erkan Ergen, U23 Avrupa Güreş Şampiyonası’nda bronz madalya kazandı
YEREL HABERLER Erkan Ergen, U23 Avrupa Güreş Şampiyonası’nda bronz ...
Bursa Yıldırımspor'da hedef Misli.com 2. Lig
YEREL HABERLER Bursa Yıldırımspor'da hedef Misli.com 2. Lig
Türk Kızılay Bursa Şube’den Yenişehir’e temsilcilik sözü
YEREL HABERLER Türk Kızılay Bursa Şube’den Yenişehir’e temsilcilik ...
50 TL için kavga ettiği kardeşinin, arkadaşını vurdu
YEREL HABERLER 50 TL için kavga ettiği kardeşinin, arkadaşını vurdu
Bursa'da cenaze evinde komşular arası kavga iddiası
YEREL HABERLER Bursa'da cenaze evinde komşular arası kavga iddiası
Fotoğraf çekmek için marketteki mumu yaktı, söndürmeyince yangın çıktı
YEREL HABERLER Fotoğraf çekmek için marketteki mumu yaktı, ...
Nilüfer’de Türk edebiyatında iz bırakan eserler ele alındı
YEREL HABERLER Nilüfer’de Türk edebiyatında iz bırakan eserler ele ...