Sivilce tedavisinde dikkat edilecek noktalar

Dermatoloji Uzmanı Dr. Ümit Bostancı, sivilcenin yani aknenin önemli bir kozmetik sorunu olduğunu ve kişide psikolojik yakınmalara sebep olabileceğini söyledi.

Sivilce (akne) birçok insan tarafından normal kabul edilen, 'ergenlik sivilcesi canım ne var bunda, zamanla geçer' denilerek üzerinde durulmayan ama aslında tedavi edilmediği zaman deride ömür boyu devam eden izlere sebep olabilen bir durum olduğunu ifade eden Medicana Bursa Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Dr. Ümit Bostancı, “Sivilce önemli bir kozmetik sorundur ve kişide psikolojik yakınmalara sebep olabilir. Hastalarda memnuniyet verici bir görünüm elde etmek için erken ve bireysel tedavi gerekir. Sivilce derideki yağ bezelerinden kaynaklanır. Hastaların büyük bölümü 1125 yaş arasıdır. Ergenlik döneminde deri yağlanmasının artması ile birlikte başlar ve çoğalır. Kişinin anne babadan genetik olarak aldığı cilt yapısı ve hormonal aktivite önemli bir faktördür. Yağ bezlerinde salgı artışı, yağ bezlerinin boşaltım kanallarında tıkanıklık ve bakteri üremesi aknede önemli rol oynar. Sivilce deride komedon denen siyah veya beyaz noktalarla başlar ve zamanla iltihaplı kırmızı aknelere dönüşür” dedi.

Tedavide 5 basamak olduğunu belirten Bostancı, "Deri yüzeyinin soyucu ajanlara soyularak hücre birikiminin engellenmesi ve derinin yağ salgısının azaltılması önemlidir. Akne tedavisinin en önemli adımıdır ve tedavinin başarısı için gereklidir. Bunun için Retinoik asit türevleri kullanılır. Deride bakterilerin azaltılması veya yok edilmesi için antibiyotikli ilaçlar ve benzoil peroksit veya azelaik asit içeren kremler kullanılır. Gözeneklerin tıkanıklığı giderilmesi için bu işlem komedon temizliği şeklinde olabileceği gibi, salisilik asit veya alfa hidroksi asitler, glikolik asit ve benzeri komedon çözücü asitler kullanımıyla olabilir. İltihabi yanıtın azaltılması bu hedefle salisilik asit ve lokal steroi enjeksiyonları kullanılır. Derinin yağlanmasının azaltılması ağız yoluyla ve topikal olarak uygulanan retinoik asit türevleri kullanılır. Sivilce tedavisinde önemli bir basmaktır" diye konuştu.

Kuru ortamlarda yaşamak sivilce oluşumunda alevlenmeye sebep olabileceğini ifade eden Dr. Bostancı, "Cilt temizliği için nemlendiricili yüz temizleyicileri kullanılması daha etkilidir ve iyileşmeyi hızlandırır. Çok yağlı nemlendirici kremler ve pomadlar sivilcelerde artışa sebep olabilir. Bazı kozmetik ürünler akneye sebep olabilir. Günümüzde genellikle yağlı olmayan, gözenekleri tıkamayan ürünler tercih edilmektedir. Akne hastaların sabunla yıkamayı takıntı haline getirmeleri akneye sebep olabilir. Birçok temizleme ürünü ve şampuan doymamış yağ asitleri içerdiğinden komedon oluşumuna sebep olabilir. Aşırı yıkama sivilceyi önlemez, sadece deri yüzeyindeki yağ tabakasını temizler, sivilcenin asıl oluşum yeri olan yağ bezi içindeki yağlanmaya etkisi yoktur. Yüzünü günde 4 defadan fazla yıkayanlarda akne artabilir. Sivilce oluşumu karmaşık ve çok etkenli olduğundan tedavi yaklaşımı da değişmektedir. Her hastaya uygun tedavi yöntemi dermatoloji uzmanı tarafından belirlenip uygulanmalıdır" şeklinde uyardı.

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