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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karacabey’de Özkan ailesi, ihtiyaç sahipleri için aşevine desteğe koştu

İHA

Karacabey’de Özkan ailesi, ihtiyaç sahipleri için aşevine desteğe koştu

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, eşi ve çocuklarıyla birlikte aşevinde mutfağa girdi. Dağıtılacak yemeklerin tüm organizasyonunu, ocaktan paketlemesine kadar ailesiyle birlikte gerçekleştiren Özkan, bölgede adeta sosyal yardım üssüne dönen aşevine hayırsever vatandaşların da sahip çıktığına dikkat çekerek, katkı sağlayan herkese teşekkür etti.
Karacabey Belediyesi bünyesinde, Esentepe Mahallesi’nde Belediye Sosyal İşler Müdürlüğünün de yer aldığı komplekste hizmet veren aşevi, günde bin 300 kişiye sağladığı sıcak yemek imkânı ile merkez ve kırsaldaki dar gelirli vatandaşların yardımına koşuyor. Belediye Başkanı Ali Özkan da eşi Gülden Özkan, kızları Serra ve Sena ile geçtiğimiz günlerde aşevine geçerek, dağıtımı yapılacak yemekleri kendileri hazırladı. Kısa zamanda günlük yemek sayısını bin 300’e çıkaran aşevi, araç filosuna yeni eklenen araçla birlikte artık merkez ve kırsal mahallelerde dar gelirli, yardıma muhtaç ve karantinada olan vatandaşların evlerine ücretsiz olarak yemek götürüyor. Durumu müsait olan vatandaşlar ise yemeklerini aşevine gelerek kendileri alabiliyor.
Başkan Ali Özkan, Ramazan ayı itibarıyla bin 300’e çıkan günlük sıcak yemek kapasitesinin ardından, aşevine katkı sağlayan ve sahip çıkan vatandaşlara teşekkür ederek, “İlçemizde sosyal yardım alanında aşevi projemiz bir devrim niteliğinde. Çok şükür halkımız da sahip çıktı ve bugün, büyük oranda gerekli malzemeler hayırsever vatandaşlarımızın bağışlarıyla karşılanıyor. Bizlerin makamları gelip geçici. Ama bu aşevi daim olacak ve Karacabeyliler aşevini çok daha iyi şartlara taşıyacaktır, bundan eminim. Bazı vatandaşlarımız maddi yardım yaparken bazı vatandaşlarımız da gönüllük esasıyla aşevimizde, dağıtım ve mutfak işlerine yardıma geliyor. Bunun için başvuran öğrenci kardeşlerimiz bile oldu. Biz de hem çalışmaları göstermek hem de ailece katkı koymak için eşim ve çocuklarımla buradayız. Kazanlarda yemekleri hazırladık, paketledik ve gelen vatandaşlarımıza teslim ettik” dedi.

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