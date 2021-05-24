Bursa'ya yeni bir modern aile sağlığı merkezi

Bursa'da yerel yönetim desteğiyle Nilüfer Belediyesi'ne modern bir aile sağlığı merkezi inşa edildi.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, İhsaniye’de inşa edilen yeni aile sağlığı merkezinde incelemelerde bulundu.

Nilüfer’de halk sağlığı adına ihtiyaç duyulan mahallelere aile sağlığı merkezi kazandırmak için çalışmalar yapan Nilüfer Belediyesi, bu amaçla yer tahsisi yaparak Demirci, Kızılcıklı ve Balat’tan sonra İhsaniye mahallesine de hayırsever desteğiyle aile sağlığı merkezi kazandırıyor.

Nilüfer Belediyesi ve Arkat Yapı Ltd. Şti. işbirliğiyle yapımı gerçekleştirilen ve inşaatında son aşamaya gelinen İhsaniye Aile Sağlığı Merkezi binasında incelemelerde bulunan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, çalışma hakkında bilgi aldı.

Başkan Erdem ilk olarak, yeni aile sağlığı merkezinin açılması ile boşaltılacak olan İhsaniye Eyüp Kutlucan Aile Sağlığı Merkezi’ni ziyaret etti. Boşalacak binaya Nilüfer Belediyesi’nin bazı birimlerinin taşınacağını ifade eden Başkan Erdem, ardından da inşaatı son aşamaya gelen yeni aile sağlığı merkezi binasında incelemelerde bulundu.

Çalışmaları devam eden aile sağlığı merkezinde, doktor muayene odaları, dinlenme alanları, engelli muayene odası, bebek bakım odası, gebe izleme ve aile planlama birimi, aşı ve bebekçocuk izlem odası, laboratuar, tıbbi müdahale odası, eğitim ve toplantı odası ile 112 acil çağrı noktası gibi farklı bölümlerin yer alacağını belirten Başkan Erdem, “Merkezimizin eksiklerini kısa sürede tamamlayıp, İl Sağlık Müdürlüğü’nün de onayı ile İhsaniye Mahallesi sakinlerinin hizmetine sunmak istiyoruz. Bugüne kadar ilçemizde hayırsever desteği ile eğitim ve sağlık alanında birçok tesisi Nilüferliler’in hizmetine kazandırdık. Ben bu yapıların halkımızın kullanımına sunulmasında katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

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