Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Miçotakis'e Batı Trakya Türkleri ve Balkan göçmenlerinden tokat gibi cevap "Batı Trakya çocukları Müslüman ve Türk'tür, öyle de kalacaktır" Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu: "Miçotakis bu sözleriyle kafasının arkasındaki ırkçı, ayrımcı ve etnikçi düşüncelerini tezahür ettirmiştir" "Filistin meselesi imanî bir meseledir" "Cumhurbaşkanımıza Netanyahu'ya benzetmek akıl tutulmasıdır. Netanyahu'ya arka vermek destek çıkmaktır"

İHA

Miçotakis'e Batı Trakya Türkleri ve Balkan göçmenlerinden tokat gibi cevap "Batı Trakya çocukları Müslüman ve Türk'tür, öyle de kalacaktır" Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu: "Miçotakis bu sözleriyle kafasının arkasındaki ırkçı, ayrımcı ve etnikçi düşüncelerini tezahür ettirmiştir" "Filistin meselesi imanî bir meseledir" "Cumhurbaşkanımıza Netanyahu'ya benzetmek akıl tutulmasıdır. Netanyahu'ya arka vermek destek çıkmaktır"

Türkiye Büyük Milllet Meclisi İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’in Batı Trakya’daki Türk köyleri ve azınlık çocuklarının kimliğine ilişkin kullandığı “Pomak köyleri” ve “Yunan çocukları” ifadelerine tepki gösterdi. Çavuşoğlu, "Sayın Miçotakis bu söylemiyle kafasının arkasındaki ırkçı, ayrımcı ve etnikçi düşüncelerini tezahür ettirmiştir" dedi. Filistin meselesinin siyasî değil imanî bir mesele olduğuna da dikkat çeken Çavuşoğlu, "Cumhurbaşkanımızı Netanyahu'ya benzetmek akıl tutulmasıdır, arka vermek destek çıkmaktır" diye konuştu.
Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ile birlikte Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği ve Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneğini ziyaret etti. Dernek başkanlarından Batı Trakya Türkleri ve Balkan göçmenleri hakkında bilgi alan Çavuşoğlu, daha sonra kamera karşısına geçip meseleleri değerlendirdi.
"Yunanistan Başbakanı Kiriyakos Miçotakis’in 18 Mayısta İskeçe’nin Paşevik köyündeki devlet anaokulunda eğitim gören öğrenci ve anaokulu öğretmenleri ile gerçekleştirdiği video konferanstaki "Pomakohoria" (Pomak köyleri) ve azınlık Türk çocuklarına "Ellinopula" (Yunan çocukları) şeklindeki ifadelerini şiddetle reddettiklerini belirten Hakan Çavuşoğlu, "Sayın Miçotakis bu söylemiyle kafasının arkasındaki ırkçı, ayrımcı ve etnikçi düşüncelerini tezahür ettirmiştir. Batı Trakya Müslüman Türk azınlığı, yaklaşık 1350'li yıllardan itibaren buradan giden Osmanlı mensuplarının, Karamanlıların varlık gösterdiği ve orada kök saldığı Türk milletinin unsurudur. Bunu kimsenin değiştirmeye, inkâr etmeye ve aksini söylemeye hakkı yoktur, haddi de değildir. Bu söylemler Yunanistan'da bir dönem olduğu gibi yeniden etnik kimliği parçalama ve yok etmeye çabalarının bir ürünüdür. Geçmişte Yunanistan azınlık kimliğini 3 parçaya bölmüştü. Bunun üzerinden bir politika yürütmüştü. Roman Müslümanlar, Pomak Müslümanlar ve Türk Müslümanlar diyerek ayırmış, böl, parçala, yönet politikasıyla azınlığı asimile etme çabası içerisine girmişti. Hatta başka alfabeler ve diller türetilse de bu azınlık mensupları tarafından karşılık bulmamıştır. Birleşmiş Milletler Evrensel İnsan Hakları Beyannamesi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi hem de İkiz Sözleşmeler nazara alındığında bu söylemler arkaik, şoven ve ırkçı söylemlerdir. Kabul etmiyoruz. Batı Trakya Müslüman Türk azınlığı Türk'tür, Türk kalacaktır" dedi.

"Filistin meselesi bizim için iman meselesidir"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Netenyahu'ya benzeten İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e de seslenen Çavuşoğlu, "Filistin meselesi bizim için imanî bir meseledir. Böyle olmasına rağmen ne yazık ki Türkiye'de Türk milleti ve Türkiye'nin menfaati için ortaya çıktığını ifade eden bir siyasî parti lideri, kabul edilemeyecek bir şekilde Cumhurbaşkanımıza Netanyahu benzetmesinde bulunmuştur. Bu açıkçası provokatif bir dildir. Cumhurbaşkanımız nezdinde Filistin mücadelesinin akamete uğratılmak istenmesinin bir sonucudur. Netanyahu'ya arka vermek, ona destek çıkmaktır. Ama ondan da önemlisi, çocukları, kadınları, hedef gözetmeksizin öldüren, katleden, vahşice cinayetler işleyen, hatta onlara Covid 19 aşısı yapmayan ve Gazze'deki tek PCR test merkezini bombalayacak kadar vahşet içerisinde olan insanlık dışı davranışlar sergileyen Netanyahu'ya benzetmek akıl tutulmasıdır. Gerçekten de milletimizin sinir uçlarına dokunan bir mesele olmuştur, hiç bir şekilde kabul edilemez. Bu anlamda yapılan ithamlar ve benzetmeler esasen Türkiye'de PKK ile yapılan meşru ve haklı mücadelemize yapılan bir haksızlık atfıdır. Dil uzatmaktır. Dolayısıyla milletimiz bunları kaydetmiştir. Gerektiği zaman ve gerektiği yerde de cevabını verecektir" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

TR-PAL paletler dünyada sınırsız dolaşım hakkına sahip
YEREL HABERLER TR-PAL paletler dünyada sınırsız dolaşım hakkına ...
Bursa’da müstakil evde yangın
YEREL HABERLER Bursa’da müstakil evde yangın
Isparta 32 Spor - Bursa Yıldırımspor (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Isparta 32 Spor - Bursa Yıldırımspor (EK FOTOĞRAFLAR)
Bursa'da hayatını kaybeden Siverek Kaymakamı, toprağa verildi
YEREL HABERLER Bursa'da hayatını kaybeden Siverek Kaymakamı, toprağa ...
Kaymakam Ongu son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Kaymakam Ongu son yolculuğuna uğurlandı
Bursalı öğrenciler peygamberlerin örnek hayatlarını öğrendi
YEREL HABERLER Bursalı öğrenciler peygamberlerin örnek hayatlarını ...
Dündar’dan Batı Trakya Türklerine destek
YEREL HABERLER Dündar’dan Batı Trakya Türklerine destek
Meclis’ten İsrail’e ortak kınama
YEREL HABERLER Meclis’ten İsrail’e ortak kınama
Göz kamaştıran sergi
YEREL HABERLER Göz kamaştıran sergi
Yenişehir Havaalanında uçuşlar yeniden başladı
YEREL HABERLER Yenişehir Havaalanında uçuşlar yeniden başladı
TR-PAL paletler dünyada sınırsız dolaşım hakkına sahip
YEREL HABERLER TR-PAL paletler dünyada sınırsız dolaşım hakkına ...
İnegöl yaza hazırlanıyor
YEREL HABERLER İnegöl yaza hazırlanıyor
Sular altında kalan tarım alanlarında hasar tespiti başladı
YEREL HABERLER Sular altında kalan tarım alanlarında hasar tespiti ...
Yıldırım’da atıklar sıfırlanıyor
YEREL HABERLER Yıldırım’da atıklar sıfırlanıyor
BUSKİ’den sel bölgesine anında müdahale
YEREL HABERLER BUSKİ’den sel bölgesine anında müdahale
Bursa'da geceyi alevler aydınlattı
YEREL HABERLER Bursa'da geceyi alevler aydınlattı
Teknoloji odaklı sanayi hamlesi programı yenilikçi yatırımları destekliyor
YEREL HABERLER Teknoloji odaklı sanayi hamlesi programı yenilikçi ...
‘Bir dil bir hayat’
YEREL HABERLER ‘Bir dil bir hayat’
(Özel) Sokak hayvanlarına özel ciğer kebap Bursa’nın meşhur ciğercisi pandemiden bu yana 600 sokak hayvanını kendi hazırladığı ciğer ile besliyor Onun aracını gören köpekler camlara atlıyor
YEREL HABERLER (Özel) Sokak hayvanlarına özel ciğer kebap Bursa’nın ...
Bursaspor’un 18 yaşındaki futbolcusu Eren Güler durdurulamıyor
YEREL HABERLER Bursaspor’un 18 yaşındaki futbolcusu Eren Güler ...
Örnek tesis açılışa gün sayıyor
YEREL HABERLER Örnek tesis açılışa gün sayıyor
Toprak ve fırından sanata giden yolculuk Ata yadigârı sanat OSMEK’te yaşatılıyor
YEREL HABERLER Toprak ve fırından sanata giden yolculuk Ata yadigârı ...
İŞKUR’dan Yeşim’e teşekkür belgesi
YEREL HABERLER İŞKUR’dan Yeşim’e teşekkür belgesi
Bursa'da uyuşturucuya 4 gözaltı
YEREL HABERLER Bursa'da uyuşturucuya 4 gözaltı