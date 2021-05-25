Bursa'da iki kardeşin oturduğu evde çıkan yangında, kundaklama şüphesi



İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA, (DHA)BURSA'da bir evde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürüldü. Mahalleli, evde yaşayan iki kardeşin kavga ettiğini, alevlerin yükselmesinin ardından da dışarı çıkıp kaçtıklarını söyledi. Kundaklama şüphesi üzerinde duran ekipler, kardeşleri yakalamak için çalışma başlattı.

Osmangazi ilçesi Fatih Mahallesi 1'inci Tutum Sokak'ta, iki kardeşin oturduğu müstakil evde saat 22.00 sıralarında yangın çıktı. Kardeşler evden çıkıp kaçarken, mahallelinin ihbarı üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Paniğe neden olan yangın nedeniyle evin yanındaki apartmanlarda oturanlar tahliye edildi, bölgedeki araçlar çekildi. İtfaiye yangına müdahale ederken, polis de çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Yangın, ekiplerin yoğun çabası sonucu çevredeki binalara sıçramadan söndürüldü. Yangında evde zarar meydana geldi.

Mahallelinin ifadesine başvuran polis, evde yaşayan kardeşlerin kavga ettiğini, alevler yükselince de evden çıkıp kaçtıklarını söyledi.

Kundaklama şüphesi üzerinde duran ekipler, kardeşleri yakalamak için çalışma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez İsmail Hakkı SEYMEN

2021-05-25 09:39:32



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.