Cumhurbaşkanı ve belediye başkanına hakaret eden taksici İyi Parti tarafından kandırıldığını açıkladı Özür diledi, şikayetini geri çekti ve ortalığı karıştıracak açıklamada bulundu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Cumhurbaşkanı ve belediye başkanına hakaret eden taksici İyi Parti tarafından kandırıldığını açıkladı Özür diledi, şikayetini geri çekti ve ortalığı karıştıracak açıklamada bulundu

İHA

Cumhurbaşkanı ve belediye başkanına hakaret eden taksici İyi Parti tarafından kandırıldığını açıkladı Özür diledi, şikayetini geri çekti ve ortalığı karıştıracak açıklamada bulundu

Bursa gündemini meşgul eden, Mustafakemalpaşa’da belediyede darp edildiğini iddia ederek suç duyurusunda bulunan sabıkalı taksiciyle ilgili çok ses getirecek bir gelişme daha yaşandı. Hakkında 124 adet suç kaydı bulunduğu öğrenilen taksici, İyi Partili bazı yöneticiler tarafından çeşitli vaatlerle kandırıldığını söyleyerek şikayetini geri çekti. Cumhurbaşkanı ve belediye başkanına yönelik hakaretleri için de özür dileyen Engin D.’nin kararının ardından tüm gözler belediye başkanı ve yardımcısı hakkında ağır ithamlarda bulunan İyi Parti İl Başkanı Selçuk Türkoğlu’na çevrildi. Olayla ilgili sessizliğini bozan Başkan Mehmet Kanar, Selçuk Türkoğlu’na "istifa et" çağrısında bulundu.
Mustafakemalpaşa ilçesinde belediyede darp edildiği iddiası ile suç duyurusunda bulunduktan sonra; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Belediye Başkanı Mehmet Kanar'a hakaret ettiği ortaya çıkan taksici esnafı Engin D., İyi Partili bazı yöneticiler tarafından bir takım vaatlerle kandırılarak galeyana getirildiğini açıklayarak şikayetinden vazgeçti.
Ağır hakaretlerde bulunduğu Cumhurbaşkanı ve Belediye Başkanı Mehmet Kanar'dan özür ve af dileyen taksici Engin D. kandırıldığını söyledi.
Olaylarla ilgili sessizliğini bozan Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, kumpas kurmakla suçladığı İyi Parti İl Başkanı Selçuk Türkoğlu için, "Sen nasıl bir il başkanısın? Sen okyanus ötesinden esinlenen terbiyesiz bir insansın. İstifa et" dedi.
BUSKİ tarafından ilçenin 50 yıllık asbest kaynağı içme suyu şebekesinin değiştirilmesi için başlatılan çalışmaları bahane eden Mustafakemalpaşalı taksici esnafı Engin D. sosyal medya üzerinden başladığı taciz ve hakaret dolu mesajlarını, belediye çalışanlarını arayarak belediye başkanı, rahmetli annesi ve eşine yönelik ağır hakaretlerle sürdürdü.
Cumhurbaşkanı ve eşine de ağza alınmayacak hakaretler içeren paylaşımlarda bulunduğu ortaya çıkan Engin D., ardından Ramazan ayında alkol alarak gittiği belediye destek hizmetleri müdürlüğünde ağır hakaretlerde bulunduğu başkan yardımcısı ve belediye çalışanlarına fiziksel temasta bulunmaya çalıştı. Çıkan arbedede hafif şekilde yaralanan Engin D., ardından rapor alarak İyi Parti İl Başkanı Selçuk Türkoğlu, ilçe başkanı ve yöneticileri ile birlikte suç duyurusunda bulundu.
Hakkında 124 suç kaydı bulunan Engin D.’ye sahip çıkan İyi Parti Bursa İl Başkanı Selçuk Türkoğlu, adliye önünde yaptığı açıklama ile başkan, başkan yardımcısı ve çalışanları hakkında, “Mafya, çete, yalancı, aciz, hain, kalleş, pusu, zorba, vandal, kokuşmuş, kepaze, meydan dayağı” gibi ağır söylemlerde bulundu.
Olayın İyi Partili Selçuk Türkoğlu tarafından bizzat kamuoyuna paylaşılmasının ardından Engin D. tarafından öldürülmekle tehdit edildikleri, taciz, darp ve dolandırıldıkları iddiası ile mağdur kadınlar da sesini duyurmaya başladı.
Tüm bu gelişmelerin ardından olayların odağındaki isim olan İyi Partili taksici Engin D., yine kamuoyunu dikkatini çekecek açıklamalarda bulundu.
Savcılığa giderek yazılı beyanda bulunan Engin D., çeşitli vaatlerle kandırıldığını ve galeyana getirildiğini bildirdi. Engin D., “Saldırı haberleri doğru değildir. Saldırıya uğramadım, belediye başkan yardımcısı ve belediye çalışanları tarafından darp edilmedim. İyi Partili yöneticiler tarafından birtakım vaatlerde bulunularak, kandırılarak galeyana getirildim. Yaşadığım olayın bir siyasi malzemeye dönüştüğünü anladım ve davadan vazgeçmeye karar verdim. Başta Cumhurbaşkanımız ve çok kıymetli eşi, Belediye Başkanı Mehmet Kanar, Başkan Yardımcısı Ercan Leblebici ve kamuoyundan özür dilerim” diyerek şikayetini geri çekti.
Gelişmeleri Bursa Büyükşehir Meclis toplantısında öğrenen Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, akşam saatlerinde sosyal medya üzerinden açıklamalarda bulundu. Siyasi rant uğruna oynanan oyun, kurulan kirli kumpastan dolayı utanç duyduğunu belirten Başkan Mehmet Kanar’ın hedefinde özellikle konunun adli merciler tarafından aydınlatılmasını beklemeden kendisi hakkında ağır ithamlarda bulunan İyi Parti İl Başkanı Selçuk Türkoğlu vardı.
Mehmet Kanar, “Engin D. denen şahıs, belediyede darp edilmediğini ve saldırıya uğramadığını bugün savcılıkta ortaya koymuştur. Engin D. İyi Partililer tarafından kandırılarak galeyana getirildiğini de resmi beyanıyla itiraf etmiştir. Gerçekler böyleyken, sen nasıl bir il başkanısın Selçuk Türkoğlu? Sen okyanus ötesinden esinleniyorsun Selçuk Türkoğlu. Terbiyesizce küfürlerin ve ahlaksızca oyunlarınla bizi vazgeçiremezsin. İstifa et" diye konuştu.
Selçuk Türkoğlu’nun ‘Çapsız’ diyerek tepki gösterdiği İyi Parti Mustafakemalpaşa ilçe başkanın gazı ile hareket ettiğini de söyleyen Kanar, makam ve mevkilerin gelip geçici olduğunu belirterek, “Verdiğimiz her sözü tuttuk, koltuk makam için iftira atılmaz. Alnımız ak, Allah büyük işte. Gerçekler geç kalmadan ortaya çıktı” dedi.
Tüm iftira ve haksızlıklara rağmen eline bir megafon alarak kimseyi “Mafya, çete, yalancı, aciz, hain, kalleş, pusu, zorba, vandal, kokuşmuş, kepaze, kaynama, meydan dayağı...” diye suçlamadığına da dikkat çeken Mehmet Kanar, kamuoyunda bu şekilde gündeme gelmekten dolayı çok üzgün olduğunu söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Köfteci Yusuf 8 şube daha hizmete açtı
YEREL HABERLER Köfteci Yusuf 8 şube daha hizmete açtı
Başkan Aydın Havaalanına sahip çıkalım
YEREL HABERLER Başkan Aydın Havaalanına sahip çıkalım
Tamir etmeye çalıştığı motosikleti yandı
YEREL HABERLER Tamir etmeye çalıştığı motosikleti yandı
(Özel) Aşıdan korkan 76 yaşındaki kadını ekipler ikna etti 700 yıllık Osmanlı köyü olan Cumalıkızık'a giden Yıldırım İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri 76 yaşındaki Zineti Kestelli'yi ikna edip aşısını yaptı
YEREL HABERLER (Özel) Aşıdan korkan 76 yaşındaki kadını ekipler ikna ...
Alerjik rinit mutlaka tedavi edilmeli
YEREL HABERLER Alerjik rinit mutlaka tedavi edilmeli
Bursa'da iki kardeşin oturduğu evde çıkan yangında, kundaklama şüphesi
YEREL HABERLER Bursa'da iki kardeşin oturduğu evde çıkan yangında, ...
İyilik yaptı kötülük buldu Kavga ederken ayırdığı gençler otomobiline zarar verdi
YEREL HABERLER İyilik yaptı kötülük buldu Kavga ederken ayırdığı ...
Bursa'da erkenci kirazı hasadı başladı
YEREL HABERLER Bursa'da erkenci kirazı hasadı başladı
2 bisikleti bir hamleyle böyle çaldı
YEREL HABERLER 2 bisikleti bir hamleyle böyle çaldı
Miçotakis'e Batı Trakya Türkleri ve Balkan göçmenlerinden tokat gibi cevap "Batı Trakya çocukları Müslüman ve Türk'tür, öyle de kalacaktır" Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu: "Miçotakis bu sözleriyle kafasının arkasındaki ırkçı, ayrımcı ve etnikçi düşüncelerini tezahür ettirmiştir" "Filistin meselesi imanî bir meseledir" "Cumhurbaşkanımıza Netanyahu'ya benzetmek akıl tutulmasıdır. Netanyahu'ya arka vermek destek çıkmaktır"
YEREL HABERLER Miçotakis'e Batı Trakya Türkleri ve Balkan ...
TR-PAL paletler dünyada sınırsız dolaşım hakkına sahip
YEREL HABERLER TR-PAL paletler dünyada sınırsız dolaşım hakkına ...
Bursa’da müstakil evde yangın
YEREL HABERLER Bursa’da müstakil evde yangın
Isparta 32 Spor - Bursa Yıldırımspor (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Isparta 32 Spor - Bursa Yıldırımspor (EK FOTOĞRAFLAR)
Bursa'da hayatını kaybeden Siverek Kaymakamı, toprağa verildi
YEREL HABERLER Bursa'da hayatını kaybeden Siverek Kaymakamı, toprağa ...
Kaymakam Ongu son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Kaymakam Ongu son yolculuğuna uğurlandı
Bursalı öğrenciler peygamberlerin örnek hayatlarını öğrendi
YEREL HABERLER Bursalı öğrenciler peygamberlerin örnek hayatlarını ...
Dündar’dan Batı Trakya Türklerine destek
YEREL HABERLER Dündar’dan Batı Trakya Türklerine destek
Meclis’ten İsrail’e ortak kınama
YEREL HABERLER Meclis’ten İsrail’e ortak kınama
Göz kamaştıran sergi
YEREL HABERLER Göz kamaştıran sergi
Yenişehir Havaalanında uçuşlar yeniden başladı
YEREL HABERLER Yenişehir Havaalanında uçuşlar yeniden başladı
TR-PAL paletler dünyada sınırsız dolaşım hakkına sahip
YEREL HABERLER TR-PAL paletler dünyada sınırsız dolaşım hakkına ...
İnegöl yaza hazırlanıyor
YEREL HABERLER İnegöl yaza hazırlanıyor
Sular altında kalan tarım alanlarında hasar tespiti başladı
YEREL HABERLER Sular altında kalan tarım alanlarında hasar tespiti ...
Yıldırım’da atıklar sıfırlanıyor
YEREL HABERLER Yıldırım’da atıklar sıfırlanıyor