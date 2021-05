Cumhurbaşkanı ve belediye başkanına hakaret eden taksici İyi Parti tarafından kandırıldığını açıkladı Özür diledi, şikayetini geri çekti ve ortalığı karıştıracak açıklamada bulundu

Bursa gündemini meşgul eden, Mustafakemalpaşa’da belediyede darp edildiğini iddia ederek suç duyurusunda bulunan sabıkalı taksiciyle ilgili çok ses getirecek bir gelişme daha yaşandı. Hakkında 124 adet suç kaydı bulunduğu öğrenilen taksici, İyi Partili bazı yöneticiler tarafından çeşitli vaatlerle kandırıldığını söyleyerek şikayetini geri çekti. Cumhurbaşkanı ve belediye başkanına yönelik hakaretleri için de özür dileyen Engin D.’nin kararının ardından tüm gözler belediye başkanı ve yardımcısı hakkında ağır ithamlarda bulunan İyi Parti İl Başkanı Selçuk Türkoğlu’na çevrildi. Olayla ilgili sessizliğini bozan Başkan Mehmet Kanar, Selçuk Türkoğlu’na "istifa et" çağrısında bulundu.

Mustafakemalpaşa ilçesinde belediyede darp edildiği iddiası ile suç duyurusunda bulunduktan sonra; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Belediye Başkanı Mehmet Kanar'a hakaret ettiği ortaya çıkan taksici esnafı Engin D., İyi Partili bazı yöneticiler tarafından bir takım vaatlerle kandırılarak galeyana getirildiğini açıklayarak şikayetinden vazgeçti.

Ağır hakaretlerde bulunduğu Cumhurbaşkanı ve Belediye Başkanı Mehmet Kanar'dan özür ve af dileyen taksici Engin D. kandırıldığını söyledi.

Olaylarla ilgili sessizliğini bozan Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, kumpas kurmakla suçladığı İyi Parti İl Başkanı Selçuk Türkoğlu için, "Sen nasıl bir il başkanısın? Sen okyanus ötesinden esinlenen terbiyesiz bir insansın. İstifa et" dedi.

BUSKİ tarafından ilçenin 50 yıllık asbest kaynağı içme suyu şebekesinin değiştirilmesi için başlatılan çalışmaları bahane eden Mustafakemalpaşalı taksici esnafı Engin D. sosyal medya üzerinden başladığı taciz ve hakaret dolu mesajlarını, belediye çalışanlarını arayarak belediye başkanı, rahmetli annesi ve eşine yönelik ağır hakaretlerle sürdürdü.

Cumhurbaşkanı ve eşine de ağza alınmayacak hakaretler içeren paylaşımlarda bulunduğu ortaya çıkan Engin D., ardından Ramazan ayında alkol alarak gittiği belediye destek hizmetleri müdürlüğünde ağır hakaretlerde bulunduğu başkan yardımcısı ve belediye çalışanlarına fiziksel temasta bulunmaya çalıştı. Çıkan arbedede hafif şekilde yaralanan Engin D., ardından rapor alarak İyi Parti İl Başkanı Selçuk Türkoğlu, ilçe başkanı ve yöneticileri ile birlikte suç duyurusunda bulundu.

Hakkında 124 suç kaydı bulunan Engin D.’ye sahip çıkan İyi Parti Bursa İl Başkanı Selçuk Türkoğlu, adliye önünde yaptığı açıklama ile başkan, başkan yardımcısı ve çalışanları hakkında, “Mafya, çete, yalancı, aciz, hain, kalleş, pusu, zorba, vandal, kokuşmuş, kepaze, meydan dayağı” gibi ağır söylemlerde bulundu.

Olayın İyi Partili Selçuk Türkoğlu tarafından bizzat kamuoyuna paylaşılmasının ardından Engin D. tarafından öldürülmekle tehdit edildikleri, taciz, darp ve dolandırıldıkları iddiası ile mağdur kadınlar da sesini duyurmaya başladı.

Tüm bu gelişmelerin ardından olayların odağındaki isim olan İyi Partili taksici Engin D., yine kamuoyunu dikkatini çekecek açıklamalarda bulundu.

Savcılığa giderek yazılı beyanda bulunan Engin D., çeşitli vaatlerle kandırıldığını ve galeyana getirildiğini bildirdi. Engin D., “Saldırı haberleri doğru değildir. Saldırıya uğramadım, belediye başkan yardımcısı ve belediye çalışanları tarafından darp edilmedim. İyi Partili yöneticiler tarafından birtakım vaatlerde bulunularak, kandırılarak galeyana getirildim. Yaşadığım olayın bir siyasi malzemeye dönüştüğünü anladım ve davadan vazgeçmeye karar verdim. Başta Cumhurbaşkanımız ve çok kıymetli eşi, Belediye Başkanı Mehmet Kanar, Başkan Yardımcısı Ercan Leblebici ve kamuoyundan özür dilerim” diyerek şikayetini geri çekti.

Gelişmeleri Bursa Büyükşehir Meclis toplantısında öğrenen Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, akşam saatlerinde sosyal medya üzerinden açıklamalarda bulundu. Siyasi rant uğruna oynanan oyun, kurulan kirli kumpastan dolayı utanç duyduğunu belirten Başkan Mehmet Kanar’ın hedefinde özellikle konunun adli merciler tarafından aydınlatılmasını beklemeden kendisi hakkında ağır ithamlarda bulunan İyi Parti İl Başkanı Selçuk Türkoğlu vardı.

Mehmet Kanar, “Engin D. denen şahıs, belediyede darp edilmediğini ve saldırıya uğramadığını bugün savcılıkta ortaya koymuştur. Engin D. İyi Partililer tarafından kandırılarak galeyana getirildiğini de resmi beyanıyla itiraf etmiştir. Gerçekler böyleyken, sen nasıl bir il başkanısın Selçuk Türkoğlu? Sen okyanus ötesinden esinleniyorsun Selçuk Türkoğlu. Terbiyesizce küfürlerin ve ahlaksızca oyunlarınla bizi vazgeçiremezsin. İstifa et" diye konuştu.

Selçuk Türkoğlu’nun ‘Çapsız’ diyerek tepki gösterdiği İyi Parti Mustafakemalpaşa ilçe başkanın gazı ile hareket ettiğini de söyleyen Kanar, makam ve mevkilerin gelip geçici olduğunu belirterek, “Verdiğimiz her sözü tuttuk, koltuk makam için iftira atılmaz. Alnımız ak, Allah büyük işte. Gerçekler geç kalmadan ortaya çıktı” dedi.

Tüm iftira ve haksızlıklara rağmen eline bir megafon alarak kimseyi “Mafya, çete, yalancı, aciz, hain, kalleş, pusu, zorba, vandal, kokuşmuş, kepaze, kaynama, meydan dayağı...” diye suçlamadığına da dikkat çeken Mehmet Kanar, kamuoyunda bu şekilde gündeme gelmekten dolayı çok üzgün olduğunu söyledi.

