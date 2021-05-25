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(ÖZEL) Tokyo Olimpiyatları'nda görev yapacak hakem Levent Şen: Gurur verici

DHA

(ÖZEL) Tokyo Olimpiyatları'nda görev yapacak hakem Levent Şen: Gurur verici


Gürkan DURAL-Muammer İRTEM/BURSA,(DHA) - JAPONYA´nın başkenti Tokyo´da düzenlenecek olimpiyatlarda görev alacak 3 güreş hakeminden biri olan Levent Şen, bu durumun Türk sporu ve ülke adına çok gurur verici olduğunu vurguladı.
Dünya Güreş Birliği, 3 Türk hakeme 23 Temmuz-8 Ağustos 2021 tarihlerinde Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenecek olimpiyat oyunlarında görev verdi. Prof. Dr. Halil İbrahim Cicioğlu hakem hocası ve Avrupa kıtası sorumlusu, Levent Şen ile Mehmet Gürhan Yücel ise hakem olarak Tokyo'da görev yapacak.
"BU ORGANİZASYONUN PARÇASI OLABİLMEK TARİFSİZ BİR DUYGU"
Demirören Haber Ajansı´na (DHA) özel açıklamalarda bulunan hakemlerden Levent Şen, görevlendirme süreci ve Türk güreşine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Sporcu bir aileden geldiğini anlatan Şen, "Bu organizasyonun bir parçası olabilmek tarifsiz bir duygu, özellikle de sporun içerisinden gelen birisi için. Arkadaşlarımla birlikte orada olacak olmaktan dolayı büyük bir mutluluk duyuyorum. Sayın Halil İbrahim Cicioğlu, Dünya Güreş Birliği´ndeki hakem komitesinin içerisinde de yer alan, Avrupa kıtasından sorumlu hakem hocamız. Onunla birlikte görev yapmak her zaman keyif ve mutluluk verici. Genç bir arkadaşımız daha var; Mehmet Gürhan Yücel. Onun da ilk olimpiyatı olacak. Üçümüzün aynı anda orada olması ülkemiz ve güreş adına çok gurur verici bir durum" dedi.
"TÜRK GÜREŞİ DÜNYADA İZ BIRAKAN KONUMDA"
Türk güreşinin dünya klasmanındaki yeri ve önemine dikkat çeken Levent Şen, "Türk güreşi, dünyada iz bırakan bir konumda ki her zaman için iddialı sporcularımız yetişmiştir. Bunu sadece sporcularla değil aynı zamanda bir takım olarak değerlendirirsek idarecisiyle, hakemleriyle, federasyon başkanıyla bir takım olarak oldukça iddialı bir konumdayız. Dünyada ilk 3´ün içerisindeyiz her zaman için. Bizim Türk güreşçileri ile güreşmeye çıkan bütün güreşçiler, bir kez değil birkaç kez düşünmek zorundalar" ifadelerini kullandı.
İKİNCİ OLİMPİYATI OLACAK
Daha önce de Rio Olimpiyatları´nda görev alan Şen, "Rio´da ülkemizin kazanmış olduğu 8 madalyadan 5 tanesi güreşten geldi. Tek altın madalyamız da güreştendi. Böyle büyük bir organizasyonda İstiklal Marşı´mızı dinlemek tarifsiz bir duygu. Özellikle bu olimpiyatlarda marşımızın çalınması, bayrağımızın göndere çekilmesi kelimeler ile tarif edilemeyecek bir duygu" diye konuştu.
Hakemlerin kademeli olarak gerçekleşen görevlendirme süreçlerine de değinen Levent Şen, tıpkı sporcular gibi kendilerinin performanslarının da değerlendirilerek, görevlere layık görüldüklerini söyledi. Şen, Tokyo Olimpiyatları´nda Türkiye´yi temsil edecek isimlerden biri olacağı için büyük bir gurur yaşadığını kaydetti.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Levent Şen'in açıklamaları
-Detaylar
DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL, Muammer İRTEM
2021-05-25 12:06:08

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