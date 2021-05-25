BUÜ’den Hormuud Üniversitesi’ne akademik destek

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), Somali’nin Hormuud Üniversitesi ile protokol imzaladı.

BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Hormuud Üniversitesi Rektörü Dr. Adam Shidane Guled, Rektör Yardımcısı Dr. Abdimahad Abshir Arale, BUÜ Uluslararası Akademik İlişkiler Koordinatörü Doç. Dr. Bülent Şenay, kurum yöneticileri ve akademisyenlerin hazır bulunduğu tören ile imzalanan protokol çerçevesinde iki üniversite arasında ziraat, veterinerlik ve mühendislik konuları başta olmak üzere eğitim ve bilimsel alanlarda iş birliği yapılması kararlaştırıldı.

Protokol ile her iki üniversitede gelişen eğitimsel ve bilimsel ihtiyaçları karşılamak için iki ülke arasında sosyal ve kültürel sıkıntılar hakkında iletişim devam edecek. Bursa Uludağ Üniversitesive Hormuud Üniversitesi bilim insanı değişim programı ve ortak araştırma çalışmalarını teşvik etme, lisans ve lisansüstü öğrenci değişimi, sosyal ve kültürel faaliyetler, akademik araştırma verileri ve teknik materyâl değişimi, bilimsel araştırmalarda birlikte çalışma yapacak. Üniversiteler aynı zamanda ortak yayın, seminer, sempozyum, kongre ve eğitim programları konularında akademik ve bilimsel faaliyetlerin ortak düzenlenmesi konusunda iş birliği yapmaları da protokole eklendi.

İmza töreninde konuşan BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Somali’nin dost ve kardeş ülkelerden birisi olduğuna işaret etti. Son yıllarda belli sıkıntılar yaşayan Somali’ye Türkiye’nin önemli destekler verdiğini hatırlatan Rektör Kılavuz, “Somali, büyük bir yenilenme sürecine girdi. Bu süreçte ülkemizden gerek devlet düzeyinde gerekse de millet düzeyinde önemli bir yardım görüyorlar. Bilhassa Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Somali konusunda çok hassas davranıyor. Somalili kardeşlerimiz bizi, biz de onları seviyoruz. Üniversitemizde de çok sayıda Somalili öğrencimiz bulunuyor. Her biri ile gurur duyuyoruz. Öğrencilerimizin Türkiye’ye ve Türkçe’mize olan ilgileri bizleri mutlu ediyor. Yeni imzaladığımız işbirliği protokolü ile üniversite olarak bizler de üzerimize düşen akademik destek görevini yerine getirmiş olacağız. İnşallah bu ilişkilerimiz daha da gelişecek. Hormuud Üniversitesi yetkililerine bizlere gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür ediyoruz. Protokolümüzün hayırlara vesile olmasını diliyoruz” şeklinde konuştu.

Hormuud Üniversitesi Rektörü Dr. Adam Shidane Guledise Bursa Uludağ Üniversitesi ile iş birliği prokolü yapmalarının kendileri için büyük bir gurur olduğunu söyledi. Yapılacak iş birliği ile gerek eğitim alanında gerekse de bilimsel alanda ciddi kazançlar elde edeceklerine inandıklarını söyleyen Rektör Dr. Adam Shidane Guled, ülke olarak Türkiye’yi örnek aldıklarını ve verilen desteklerden dolayı çok mutlu olduklarını ifade etti.

Guled, BUÜ yetkililerine desteklerinden ötürü teşekkür etti.

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