Engelli araçlarının parçaları 3D yazıcıyla üretiliyor

Kurduğu Engelsiz Tamir Atölyesinde engelli vatandaşların sandalye ve akülü araçlarının ücretsiz bakım ve tamirini yapan İnegöl Belediyesi, temini zor ve ücreti yüksek parçaları 3D yazıcıyla cüz’î bir miktara üretiyor.

İnegöl Belediyesi’nin ilçedeki engelli vatandaşların akülü araçlarının bakım ve tamirinin ücretsiz olarak yapıldığı Engelsiz Tamir Atölyesinde, 2020 yılı Ekim ayından bu yana yüze yakın aracın bakım ve onarımı yapıldı. Yeniceköy Mahallesinde DOSTUM tesislerinde bulunan engelli dostu atölye, duyulan ihtiyaç üzerine bir yeniliği daha bünyesine kattı. 3D yazıcı ile araçların eksik parçaları Engelsiz Tamir Atölyesinde üretilmeye başladı.

Engelli vatandaşların kullandığı tekerlekli sandalye ve akülü araçların olası bir arızalanma sorununa karşı ücretsiz bir şekilde müdahale eden İnegöl Belediyesi Engelsiz Tamir Atölyesi, bugüne kadar 100’e yakın aracın bakım ve onarımını yaptı. Tamir sırasında gerekli olan elektrikli engelli araçların önemli ve temini zor olan parçalarının üretimi de atölyede yapılmaya başlandı. Kurulan 3D yazıcı sayesinde özel sektörde pahalı olan veya temini zor olan parçalar, tasarım programında tasarlandıktan sonra PLA malzeme ile bilgisayar destekli yazıcıdan çıktı olarak alınıyor. Bu sayede parçalar cüzi bir miktara üretilmiş oluyor.

Belediye Başkanı Alper Taban, göreve geldiği günden bu yana teknolojik gelişime önem verdiklerini, bu alanda yatırımlar yaptıklarını hatırlattı. İnegöl Belediyesi’nin her alanında teknolojiyi en üst seviyede kullanma gayretinde olduklarını belirten Başkan Taban, “Engelli vatandaşlarımız için kurduğumuz Engelli Tamir Atölyesinde de parça temini konusunda yaşadığımız sıkıntıları göz önüne alarak arkadaşlarımız böyle bir çözüm üretti. 3D yazıcı marifetiyle temini zor olan veya piyasada fiyatı yüksek olan ürünler PLA malzeme ile 3D yazıcı marifetiyle üretilmeye başladı. Teknolojinin bizlere sunduğu bu nimetlerden faydalanmak tabiî ki doğru bir adım. Hem engelli bireylerimize hem kurumumuza bu yatırımın hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

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