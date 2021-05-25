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Yangında evlerinde mahsur kalan 2 kadını itfaiye kurtardı

DHA

Yangında evlerinde mahsur kalan 2 kadını itfaiye kurtardı


Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA'nın İnegöl ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangında, evlerinde mahsur kalan 2 kadını, itfaiye ekipleri kurtardı.
İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi, Anafartalar Caddesi'nde, bir apartmanın 3'üncü katında saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. Yangını fark eden mahalleli, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, yangına müdahale etti. Yangın sırasında binaya dolan duman nedeniyle Suriye uyruklu Raziye Hamdan (49) ve Fatıma Hamdan (30) evlerinde mahsur kaldı. İtfaiyenin çalışmasıyla kurtarılan, dumandan etkilenip fenalaşan kadınlar, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kadınların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
Evde zarara neden olan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ
2021-05-25 17:10:25

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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