Bursasporlu sporcu Aycan Güldağı’nın hedefi Tokyo Olimpiyatları

Bursaspor’un millî boksörü Aycan Güldağı (57 kg), çalışmalarını Olimpik Milli Takımı ile birlikte Paris'te sürdürüyor. Yeşilbeyazlı kulübün Boks Koordinatörü Ferman Muzaffer, “Aycan çok başarılı bir sporcu, çok çalışıyor. Biz onun Olimpiyatlar’a gideceğine inanıyoruz” dedi.

2020 Tokyo Olimpiyat Elemeleri’nde daha önce Londra'da İspanyol rakibini mağlup etmeyi başaran Bursaspor’un milli boksörü Aycan Güldağı (57 kg), çalışmalarını Olimpik Milli Takımı ile birlikte Paris'te sürdürüyor. 19 Haziran 2021 tarihleri arasında Fransa'nın başkenti Paris'te ringe çıkacak Milli Sporcu, son 6 sporcu arasına girmeyi başarırsa Olimpiyatlar’a katılma hakkı elde edecek. Bursaspor Boks Koordinatörü Ferman Muzaffer, yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Aycan çok başarılı bir sporcu, çok çalışıyor. Biz onun Olimpiyatlar’a gideceğine inanıyoruz. Ters guard olması onun için büyük bir avantaj. İnşallah oradan 2 maç daha kazanıp Tokyo'ya giderek altın madalyanın sahibi olacak. Hedefimiz boks branşı olarak olimpiyatlarda ilk altın madalyayı almak.”

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