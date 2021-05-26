Hamlet’in Bütün Ölüleri tekrar izleyici karşısında

Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu, pandemi nedeniyle ara verilen “Hamlet’in Bütün Ölüleri” isimli oyununu tekrar izleyici ile buluşturuyor. Deneysel bir yöntemle sahnelenen oyun, 26 Mayıs11 Haziran tarihleri arasında Konteyner Sahne'de bir kez daha tiyatroseverlerin karşısında olacak.

Pandemi döneminde sanatseverleri tiyatro ile buluşturmak adına farklı projeler gerçekleştiren Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu’nun, deneysel bir yöntemle sahnelediği “Hamlet’in Bütün Ölüleri” isimli oyunu, pandemi nedeniyle verilen aranın ardından yeniden seyirciyle buluşuyor.

W. Shakespeare’in “Hamlet” isimli oyunundan “yeniden yazım” tekniği kullanılarak E. Feza Soysal tarafından yazılan ve yönetilen, “Hamlet” oyununun bittiği yerden ve oyunda ölümü gerçekleşenlerin ağzından bir anlatılar bütünü olarak kurgulanan “Hamlet’in Bütün Ölüleri”, pandemi nedeniyle bir süredir sadece online olarak izleyici ile buluştu. Kademeli normalleşme süreciyle birlikte yeniden seyirciyle buluşacak olan oyun, 26 Mayıs 11 Haziran tarihleri arasında çarşamba, perşembe ve cuma günleri Nilüfer Belediyesi Halk Evi önündeki Konteyner Sahne’de sergilenecek.11 Haziran’daki son gösterimin ardından da Konteyner Sahne sezonu kapatacak. Oyunu izlemek isteyenler biletlerini https://bilet.nilufer.bel.tr adresinden alabilirler.

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