Nilüfer’de ‘Müzede bir salı’

Nilüfer Belediyesi’nin Gümüştepe Mahallesi’ndeki edebiyat müzesi ve fotoğraf müzelerinde “Müzede Bir Salı” isimli etkinlik devam ediyor. Nilüfer’in müzelerini rehber eşliğinde gezen sanatseverler müze koleksiyonlarına dair ilham verici bilgiler ediniyor.

Nilüfer Belediyesi’nin kent kültürüne kazandırdığı Gümüştepe (Misi) Mahallesi’ndeki Nilüfer Edebiyat Müzesi ve Nilüfer Fotoğraf Müzesi, pandemi önlemleri çerçevesinde ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Müzelerde yer alan birbirinden değerli obje ve eserler hakkında konunun uzmanlarınca verilen bilgiler ile ziyaretçilere eşsiz bir deneyim yaşatılıyor. “Müzede Bir Salı” adıyla organize edilen etkinliğe katılan sanatseverler, müze koleksiyonlarına dair ilham verici bilgiler edinmenin yanı sıra sergilenen eserlerin hikâyelerini öğrenerek farklı bir müze deneyimi yaşıyorlar.

Katılımcıların zihinlerinde başkalarıyla da paylaşabilecekleri hikâyelere yer açmak ve bu sayede, kültür ve sanat yoluyla onların hayatlarına dokunmak amacıyla başlatılan etkinlik, her ayın üçüncü salı günü ve pandemi önlemleri gereği sınırlı kontenjanla yapılıyor. Müzeleri rehber eşliğinde gezmek isteyenler için bir sonraki etkinlik, 22 Haziran 2021 tarihinde yapılacak. Katılmak isteyenler, nilufermuze@nilufer.bel.tr adresine taleplerini içeren bir mesaj göndererek kayıt yaptırabiliyor.

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