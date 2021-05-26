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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

BTSO üyelerine ‘Nefes Kredisi’ desteği

İHA

BTSO üyelerine ‘Nefes Kredisi’ desteği

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı Nefes Kredisi kapsamında 500 milyon liraya varan kredi hacmini BTSO üyelerinin kullanımına sunacaklarını söyledi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) koordinasyonunda yürütülecek Nefes Kredisi’nin Bursa iş dünyasına hayırlı olmasını dileyen Başkan Burkay, “BTSO olarak üyelerimizden aldığımız gücü yine üyelerimiz için kullanmaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz.” dedi.
BTSO Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısı video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi. BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, pandeminin reel sektör ve finansal alanda oluşturduğu olumsuz etkilerin sürdüğünü söyledi. Salgının ilk gününden itibaren ‘Güçlü Üye Güçlü Oda’ vizyonuyla 47 bini aşkın BTSO üyesinin yanında olduklarını ifade eden Burkay, bu süreçte çözüm odaklı birçok faaliyet gerçekleştirdiklerini anlattı.
Mayıs ayı içerisinde de çok sayıda toplantı gerçekleştirdiklerini belirten Burkay, “Kamu ile iş dünyamız arasında köprü görevi üstlenerek, sürekli diyalog ve çözüm odaklı bir anlayışla firmalarımızın taleplerinin takipçisi olduk. Tam kapanma döneminde çalışma izin belgelerinin eDevlet yerine firmalarımızca düzenlenebilmesi konusunda gerçekleştirdiğimiz girişimler karşılık buldu. Bu girişimlerin sonucunda üretim, ihracat ve tedarik zincirlerinde olası aksamaların önüne geçerken, kent olarak kısıtlama döneminde izin belgeleri konusunda en az sorun yaşayan şehirler arasında yer aldık. Diğer taraftan borçların yeniden yapılandırılması, matrah ve vergi artırımı ile sicil affını içeren 15 maddelik torba yasa Meclis’e sunuldu. Yine taleplerimiz doğrultusunda açıklanan hibe ve nefes kredisi de işletmelerimize bu zor günlerde umut aşıladı. Atılan tüm bu adımlar için Sayın Cumhurbaşkanımıza, hükümetimize ve TOBB Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu’na teşekkürlerimizi sunuyorum.” dedi.
Başkan Burkay, mevcut desteklerin yanı sıra işletmelerin hızla toparlanmalarına imkan sağlayacak yeni destek mekanizmalarına ihtiyaç olduğunu belirterek, “Esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirler için hibe, düşük faizli kredi, borç erteleme ve yapılandırma gibi olanaklar sağlanırken, aynı sektörde yer alan ve pandeminin ekonomik etkilerinden aynı ölçüde etkilenen ticaret ve sanayi odalarımıza üye firmalarımız bu desteklerden mahrum kaldı. Sosyal ve ekonomik adaletin sağlanması adına bu firmalarımızın da desteklerden faydalanmasını talep ediyoruz. Bununla birlikte firmalarımızın kullandıkları KGF destekli krediler ile ticari kredi ana para ve faiz taksitlerinin de ertelenmesini bekliyoruz. Bugüne kadar sigorta primi, muhtasar ve KDV gibi yükümlülükler için öteleme ve yeniden yapılandırma şeklinde uygulanan destekler artık maalesef çözüm olmaktan çıktı. Pandemi nedeniyle uzun süredir kapalı olan işletmelerin bu yükümlülükleri yerine getirmesi imkansız hale geldi. Dolayısıyla tahakkuk eden kamu yükümlülüklerinin bir bölümünden ‘vazgeçilmesini’ talep ediyoruz.” diye konuştu.
İşletme sermayesi ihtiyacı artıyor
Geçen yıl uygulanan çek ödeme destek kredisinin yeniden uygulanmasını beklediklerini aktaran Başkan Burkay, kısa çalışma ödeneğinin yıl sonuna kadar uzatılmasının da istihdamın korunması ve sosyal refahın sağlanması adına büyük önem taşıdığını vurguladı. Pandemi sürecinde firmaların artan işletme sermayesi ihtiyacına da değinen Başkan Burkay, şunları söyledi: “Firmalarımızın işletme sermayesi ihtiyacı hızla artıyor. Bunun birinci nedeni işlerde genişleme olan sektörlerin olması. Diğeri ise enflasyon ve maliyetlerdeki yüksek artışlar. Bu iki etken, işletme sermayesi ve dolayısıyla firmalarımızın yeni kredi ihtiyacını artırıyor. Bankalardan alınan krediler için firmalarımızın yeni teminat olanakları azaldı. Teminat olanaklarının çeşitlendirilmesi, teminat oranlarının düşürülmesi ve KGF olanaklarının genişletilmesi firmalarımız için kritik bir hale geldi.”
BTSO üyelerine nefes aldıracak
İşletmelerin likidite ihtiyaçlarını karşılamak üzere BTSO olarak Nefes Kredisi için yeniden çalışmalara başladıklarının müjdesini veren Başkan Burkay, “Sayın Cumhurbaşkanımızın duyurusunu yaptığı Nefes Kredisi ile geçen yıl olduğu gibi bu yıl da üyelerimiz için piyasa şartlarına göre çok daha uygun kredi imkanı oluşturacağız. TOBB koordinasyonunda yürütülecek Nefes Kredisi kapsamında bankalarla yapacağımız anlaşmalar ile 500 milyon TL’ye varan kredi hacminden üyelerimiz faydalanabilecek. 2005 yılında ilk kez Odamız tarafından başlatılan ve bugüne kadar en büyük kredi desteğinin yine Odamız tarafından sağlandığı Nefes Kredisi, bu zorlu dönemde işletmelerimizin toparlanmalarına katkı sağlayacaktır. Bu önemli desteğin uygulanmasına öncülük eden geçmiş yönetimlerimize teşekkür ediyorum. Detayları Hazine ve Maliye Bakanlığımız tarafından açıklanan Nefes Kredisi’nin Bursa’mıza ve iş dünyamıza hayırlı olmasını temenni ediyor, Sayın Cumhurbaşkanımıza ve TOBB Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu’na şükranlarımı sunuyorum. BTSO olarak üyelerimizden aldığımız gücü yine üyelerimiz için kullanmaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz.” dedi.
“Dünya genelinde normalleşme adımları hızlanıyor”
BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur ise pandemi nedeniyle yavaşlayan ekonomi çarklarının yeniden hızlanması için tüm dünyada normalleşme adımlarının atılmaya başlandığını söyledi. Başta ABD, Avrupa Birliği ülkeleri ve İngiltere olmak üzere gelişmiş ülkelerde aşılamanın oldukça hızlandığını belirten Uğur, “Tüm sektörler ve firmalar yılın ikinci yarısı itibariyle küresel pazardaki fırsatlardan yararlanmak amacıyla hazırlıklarını yapmaya başladı. Ülke olarak bizim de bir an önce aşılama oranlarını yukarıya taşımamız gerekiyor. Tüm dünya hızla normalleşirken bizim geç kalmamız büyük bir ekonomik kayıp anlamı da taşıyacak. Aşılamanın yaygınlaşması ve toplumsal bağışıklık başta hizmet ve turizm sektörü olmak üzere imalat sanayimiz açısından da büyük önem taşıyor.” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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