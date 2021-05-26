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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa'da kırsala değer katan yeni yaşam alanları

İHA

Bursa'da kırsala değer katan yeni yaşam alanları

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin Mustafakemalpaşa, Yenişehir, Mudanya ve Gürsu’nun kırsal mahallelerine kazandırdığı mahalle konuklarında inşaatlar büyük ölçüde tamamlandı.
Bursa’yı geleceğe taşıyacak projeleri kararlı adımlarla hayata geçiren Bursa Büyükşehir Belediyesi, 17 ilçede de özelikle kırsal mahallelerde yaşam kalitesini yükseltecek çalışmaları da aralıksız sürdürüyor. Tüm dünyada yatırımların neredeyse durma noktasına geldiği pandemi sürecine rağmen özellikle altyapı ve ulaşım yatırımlarından asla taviz vermeyen Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç duyulan kırsal mahallelere de sosyal donatı alanları kazandırmaya devam ediyor. Bu kapsamda Gürsu’nun Ağaköy Mahallesi için projelendirilen Mahalle Konağı’nda çalışmalar tamamlandı. Çevre düzenlemeleri de tamamlanan bünyesinde düğün salonunu da barındıran Ağaköy Mahalle konağı açılış için sayıyor.
Mustafakemalpaşa İlçesi’ne bağlı Doğancı Mahallesi için projelendirilen Mahalle Konağı’nda da çalışmalar artık son aşamaya geldi. Toplam 860 metrekare alan üzerine inşa edilen iki katlı binada, düğün salonu kahvehane, işyeri, ofis, sağlık odası, depo ve tuvaletlerin yanı sıra 181 metrekare alanlı teras bulunuyor. Mekanik, elektrik tesisatı, boya ve seramik imalatlarının devam ettiği Doğancı Köy Konağı’nda çalışmaların Temmuz ayı içinde tamamlanması planlanıyor.
Yine Mustafakemalpaşa’nın Yamanlı Mahallesi için projelendirilen Mahalle Konağı’nda da çalışmalar hızla ilerliyor. Toplam 840 metrekare alanda 323 metrekare inşaat alanına sahip projede düğün salonu, mutfak, depo ve tuvaletler bulunuyor. Mekanik, elektrik tesisatı, boya ve seramik imalatlarının devam ettiği proje tamamlandığı mahalle halkının özel günlerine ev sahipliği yapacak.
Çepni konağı açılışa hazır
Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Mudanya’nın Çepni Mahallesi’ne kazandırılan Mahalle Konağı ve Meydan Düzenleme çalışmaları da tamamlandı. 150 metrekare istinat duvarı, 150 metrekarelik çay ocağı, tuvalet ve misafirhanenin bulunduğu mahalle konağı projesinde 200 metrekarelik alanda da meydan düzenlemesi yapıldı. Çepni Tarımsal Kalkınma Kooperatifi tarafından işletilecek Mahalle Konağı’nın önümüzdeki günlerde hizmete açılması planlanıyor.
Yine Yenişehir’in Çayırlı Mahallesi için projelendirilen Mahalle Konağı’nda çalışmalar hızla ilerliyor. Proje 5938 metrekare alan üzerinde hayata geçirdi. Toplam 520 metrekare alan üzerine inşa edilen projede, düğün salonu ve mutfak, muhtarlık ofisi, kooperatif yönetim odası, misafir konaklama odası, berber odası ile 212 metrekarelik teras alanı bulunuyor.
Büyükşehir her yerde
Büyükşehir Belediyesi olarak 17 ilçedeki kırsal mahallelerde de yaşam kalitesini yükseltecek yatırımları hızla sürdürdüklerini belirten Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ihtiyaç duyulan her noktaya ulaşmaya çalıştıklarını söyledi. Bölge ayırt etmeksizin ulaşım ve altyapı noktasında önemli bir çalışma sergilediklerini ifade eden Başkan Aktaş, “Tabi hizmetlerin yanında her mahallemizin kendine göre öncelikleri var. Bu bazen bir futbol sahası, bazen mahalle konağı bazen de meydan düzenlemesi oluyor. Belli bir plan dahilinde yaptığımız projeleri bir bir tamamlanıyor. Halkımızın özel günlerine ev sahipliği yapacak mahalle konuklarının hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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