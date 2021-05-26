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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karacabey’in kronik yaralarına bir bir neşter vuruluyor

İHA

Karacabey’in kronik yaralarına bir bir neşter vuruluyor

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, ilçede tarihi bir adım atılarak altyapıda devrim niteliğinde projelerin hayata geçtiğini vurguladı. Özkan, Karacabey’i bir nevi ameliyat masasına yatırdıklarını ifade ederek, ‘Karacabey, kronik yaralarından bir bir kurtuluyor’ ifadesine yer verdi.
Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, birkaç ay önce başlayan içme suyu hatlarının yenilenmesi ve elektrik hatlarının yer altına alınması işlerini yürüten saha ekiplerini denetledi. Özkan yaptığı denetimlerde, saha çalışanlarından bilgi alarak işleyiş hakkında değerlendirmelerde bulundu.
Büyük dönüşüm
Özkan burada yaptığı açıklamada, bu yılı ‘altyapı yılı’ olarak ilan ettiklerini anımsatarak, “Güzellikler şehri Karacabey’imizde altyapı çalışmaları devam ediyor. Bir yandan havai elektrik hatlarının yer altına alınması yüzde 90 oranında gerçekleştirildi. Burada incelediğimiz içme suyu şebekesinin yenilenmesi işlemi de %25 oranında tamamlandı. İnşallah bir yıllık süre zarfında tüm Karacabey’imizin içme suyu anlamında hatlarının tamamı yenilenmiş olacak. Bununla birlikte, temmuz ayında BUSKİ kanal ihalesine çıkacak. Bu da bittiğinde, Karacabey’imiz için 100 yıllık bir altyapı potansiyelini sunmuş olacağız. Gerçekten altyapı, ilçemizin kronik bir yarasıydı. Cenabı Allaha hamdolsun ki bu sorunlara neşter vuruyoruz. Katkılarından dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Alinur Aktaş’a, tüm Karacabeyliler olarak teşekkür ediyoruz. İnşallah 2 sene sonunda elektrik hatlarıyla, içme suyu şebekesiyle, kanalizasyon sistemiyle, yağmur suyu şebekesiyle, sorunsuz bir altyapıyla, pırıl pırıl bir Karacabey’de yaşamaya başlayacağız” dedi.
"Her şey daha güzel bir Karacabey için"
Bu çalışmalar süresince kazı çalışmaları nedeniyle mahalle sakinlerinden anlayış beklediklerini de ifade eden Özkan, “Tabi bu çalışmalar neticesinde vatandaşlarımıza bazı sıkıntılar yaşatmıyor değiliz. Yollarımız bozuluyor, tamiratları gerçekleşiyor. Ama bizler biliyoruz ki külfetsiz nimet, zahmetsiz rahmet olmaz. Bizler gelecek seçimleri değil, gelecek nesilleri düşünerek bu çalışmaları yapıyoruz. Ve birçok belediyenin kaçındığı kangren olmuş yaralara neşter vurarak, çocuklarımız için gençlerimiz için tüm vatandaşlarımız için bu hizmetleri gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Her şey daha güzel bir Karacabey için” ifadelerine yer verdi

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