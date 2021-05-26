Kardeşini öldürüp, intihar etti (2)

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HAZIR BETON FİRMASI ORTAĞI

Bursa'da, evinin balkonunda tartıştığı kardeşi İbrahim Ateşli´yi (53) tabancayla vurup öldürdükten sonra yaşamına son veren Hasan Ateşli'nin iş insanı olduğu öğrenildi. Kentte inşaat sektöründe hazır beton üretimi yapan bir firmanın ortağı olan Hasan Ateşli'nin müzikle de ilgilendiği ve video paylaşım sitesinde şarkılarını paylaştığı ortaya çıktı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Mehmet İNAN

2021-05-26 14:03:34



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