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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İnegöl’de bisiklet yolunda ikinci etap çalışmaları başladı

İHA

İnegöl’de bisiklet yolunda ikinci etap çalışmaları başladı

İnegöl Belediyesi, 2 kilometrelik 2’nci etap bisiklet yolu çalışmalarına başladı. İlk bisiklet yolu geçtiğimiz yıl yapılan İnegöl’de bu çalışmayla birlikte toplamda 3 kilometrelik bisiklet yolu yapılmış olacak.
İnegöl Belediyesi, şehrin ilk bisiklet yolu yapımını 2020 yılı Eylül ayında gerçekleştirmişti. Merpa önünden sanayi bölgesine doğru uzanan 1 kilometrelik bisiklet yolu ve dinlenme alanlarının ardından, ikinci etap bisiklet yolu çalışmaları da yine BursaAnkara karayolu üzerinde başladı.
Şehir genelinde toplamda 106 kilometrelik bisiklet yolu ağı oluşturma hedefi bulunan İnegöl Belediyesi, 2 kilometrelik ikinci etap çalışmalarına Hikmet Şahin Köprülü Kavşağı devamından başladı. Cadde boyunca İnegöl AVM önünden Merpa önüne bağlanan yeni bisiklet yolu, burada bir kilometrelik birinci etap bisiklet yoluna bağlanacak. Bu çalışmayla beraber İnegöl’de bisiklet yolu toplamda 3 km’ye ulaşmış olacak.
Yapımı süren ikinci etap bisiklet yolu çalışmalarına ilişkin açıklama yapan Belediye Başkanı Alper Taban, Merpa önünden sanayi istikametine doğru yapılan 1 km’lik bisiklet yolu ve dinlenme alanlarının ardından Fen İşleri Müdürlüğü marifetiyle 2’nci etap bisiklet yolu için de çalışmaların başladığını söyledi. 2 kilometrelik yeni bisiklet yolunun BursaAnkara karayolu üzerinde yer alacağını belirten Taban, “Özellikle ana arterlerde bisiklet yolu ağımızı genişletmek istediğimizi ifade etmiştik. İkinci etap için de çalışmalarımız başladı. Bursa Ankara karayolu üzerinde Hikmet Şahin Köprülü Kavşağından ilk etaba kadar bağlanan 2 kilometrelik yolumuzun yapım çalışmaları sürüyor. İnşallah en kısa sürede tamamlayıp yeni bisiklet yolu ağlarını da şehrimize kazandırmak istiyoruz” dedi.

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