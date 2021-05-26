Osmanlı’nın ilk başşehrine millet bahçesi yapılacak Yenişehir’e 14 bin dönüm üzerine millet bahçesi yapılacak

Osmanlı’nın ilk başşehri olan Bursa’nın Yenişehir ilçesinde şehir merkezinde bulunan 14 bin dönümlük araziye millet bahçesi yapılacak.

Yenişehir merkezinde bulunan 14 bin dönümlük arazi üzerine vatandaşların kullanacağı geniş kapsamlı park yapılacak.

Konuyla ilgili açıklama yapan Cumhur İttifakı MHP'li Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, “Eski Osmangazi Lisesinin park ile ilgili ihalesi yapılacak, şu anda arkadaşlar çalışıyorlar. Burası 14 bin metrekare bir alan, yeşilliğin bol olduğu, çocuk parklarının olduğu, oturma banklarının olduğu ve bin metrekare kültür sitesi ile birleştirip orada bir tören alanı oluşturacağız. Amfi tiyatro da yapıyoruz, burada çeşitli gösteriler olacak ve herkese hitap edecek. Parka gelenlerin otopark olarak kullanabilecekleri bir alan da oluşturuyoruz, inşallah ilçemize hayırlı olur” dedi.

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