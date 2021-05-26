Husumetlisini trafikte takip edip, tabancayla başından vurdu

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Semih ŞAHİNMuammer İRTEM/BURSA, (DHA)BURSA´da Mehmet B. (38), para meselesi yüzünden husumetli olduğu Mirali G.´yi (29) trafikte aracıyla takip edip, tabancayla başından vurdu. Yaralanan Mirali G. hastanede tedaviye alındı.

Olay, saat 15.00 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi İhsaniye Mahallesi, Sanayi Caddesi´nde meydana geldi. Mehmet B., yönetimindeki 16 MCZ 23 plakalı otomobille para meselesi yüzünden husumetli olduğu Mirali G.´yi trafikte takibe aldı. Mirali G., kullandığı 16 Z 3189 plakalı hafif ticari araçla İzmir Yolu Caddesi´nde dönüş yapmak için yavaşladığında, Mehmet B. otomobiliyle yanına yaklaştı. Camı açan Mehmet G., Mirali G.´ye ateş edip, uzaklaştı.

Mermilerden birinin başına isabet ettiği Mirali G. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla Mirali G., Çekirge Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Mirali G.´nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Polis ekipleri, Mehmet B.´yi yakalamak için çalışma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Semih ŞAHİN-Muammer İRTEM

2021-05-26 16:46:36



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