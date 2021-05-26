Aniden yola çıkan yavru ayı kamerada

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Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA'nın İnegöl ilçesinde, aniden yola çıkan yavru ayı, seyir halindeki bir aracın sürücüsü tarafından görüntülendi.

İnegöl ilçesinde, Sultaniye Mahallesi'nden ilçe merkezine doğru seyir halinde olan bir aracın sürücüsü, aniden önüne çıkan yavru ayıyı görünce kısa süreli şaşkınlık yaşadı. Sürücü cep telefonu kamerasıyla yavru ayıyı görüntülerken, hayvanın yol üzerinde koşarak, ormanlık alana kaçtığı görüldü.DHA-Genel Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2021-05-26 18:12:17



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