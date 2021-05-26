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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa'da ayı paniği

İHA

Bursa'da ayı paniği

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yola inen ayı sürücüye panik yaşattı.
Kırsal Sultaniye Mahallesi'nden İnegöl’e seyir halinde olan sürücü, aniden önüne çıkan yavru ayıyı görünce kısa süreli şaşkınlık yaşadı. Sürücü, telefonuyla yavru ayıyı görüntüledi. Ayı yol üzerinde koşarak ormanlık alana kaçarken, sürücü daha sonra yoluna devam etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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