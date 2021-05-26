İnegölspor, İbrahim Sürgülü ile sözleşme imzaladı



Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) Misli.com 2'nci Lig ekiplerinden İnegölspor, Kırklarelispor´dan stoper İbrahim Sürgülü ile 2 yıllık anlaşma sağladı.

Kulüp tesislerinde düzenlenen imza töreninde konuşan İnegölspor Futbol Şube Sorumlusu Mustafa Arıcı, "Hocamızın verdiği transfer raporları doğrultusunda iç ve dış transfer çalışmalarımıza başladık. Bugün ilk dış transferimizi gerçekleştirdik ve Kırklarelispor´dan stoper İbrahim Sürgülü ile 2 yıllık anlaşma sağladık. Kendisi geçtiğimiz sezon çok başarılı bir performans sergiledi ve takımı ile Play-Off oynama başarısı gösterdi. İnşallah aynı başarının daha fazlasını bizde de gösterecek. Bundan şüphemiz yok. Anlaşmanın her iki taraf içinde hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

İbrahim Sürgülü ise "İnegölspor gibi büyük bir camiaya geldiğim için çok mutluyum. Hedeflerim var. İnşallah bu hedeflerimi İnegölspor´da gerçekleştireceğiz. Geçtiğimiz sezon takımımla Play-Off oynadık. İnşallah bu sezon İnegölspor ile şampiyonluk yaşarız. Anlaşmanın hem kendime hem de İnegölspor camiasına hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."ifadelerini kullandı.

DHA-Spor Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2021-05-26 22:40:39



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