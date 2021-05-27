Demir döküm fabrikasında korkutan yangın

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde demir döküm fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü.



Yangın, İnegöl Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren demir döküm üretimi yapan fabrikada meydana geldi. Yangını fark eden işçiler dışarıya çıkarak durumu hemen itfaiye ekiplerini bildirdi. Yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını 1 saatte büyümeden söndürdü. Yangın sonucu fabrikada küçük çapta maddi hasar oluşurken yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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