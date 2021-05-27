Sitenin bahçesine giren yılanı eliyle yakaladı Yılanı eliyle yakaladı, o anlar kamerada

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bursa'da 50 daireli bir siteye giren yılanı gören vatandaşlar korkuya kapıldı. Yardım istedikleri vatandaş, yılanı eliyle yakaladı.

Nilüfer ilçesi Akçalar Mahallesi'nde bir sitenin bahçesine yılan girdi. Yılanı gören site sakinleri korkuya kapıldı. 2 metre uzunluğundaki yılan bahçede bulunan taşların arasına saklandı. Yılan site sakinlerinin korkuya kapılmasına sebep oldu. Yılandan korkan vatandaşlar Akçalar Mahallesi'nde oturan ve yılanları eliyle yakalayan Youtuber İbrahim Sargın'dan yardım istedi. Yılanın bulunduğu siteye gelen Sargın, yılanı saklandığı yerde elleriyle yakaladı. Yakaladığı yılanı çuvala koyup doğaya bıraktı. Yılanın yakalanması ve doğaya salınması anbean kaydedildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.