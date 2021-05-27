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(Özel) Çeltik üretiminin çileli yolculuğu başladı Çeltik üreticileri destek bekliyor Tarlalar her geçen gün azalıyor

İHA

(Özel) Çeltik üretiminin çileli yolculuğu başladı Çeltik üreticileri destek bekliyor Tarlalar her geçen gün azalıyor

30 yıl öncesine kadar Türkiye’nin en önemli çeltik üretim merkezlerinden birisi olan ancak son yıllarda ağırlıklı olarak zeytin üreticiliğinin yapıldığı Bursa’nın Orhangazi ilçesinde çeltik hasadı başladı. Nisan ve mayıs ayında çeltik tarlalarının sürülmesi ve ekimi ile başlayan çileli üretimde bu yıl bin 734 dekar alanda çeltik ekimi yapılıyor. Çeltik ekimi hazırlıkları İhlas Haber Ajansı tarafından havadan görüntülendi.
Orhangazi’de Nisan ve Mayıs aylarında tarlaların sürülmesi, sulama ve ekim ile başlayan çeltikteki çileli yolculuk eylül ayına kadar devam ediyor. 30 yıl öncesine kadar Türkiye’nin önemli çeltik merkezlerinden birisi olan Orhangazi’de son yıllarda birçok üretici çeltik bahçelerinde farklı ürünlere yönelmişti. Zeytin ve kivi başta olmak üzere birçok çeltik tarlasının değişik sebze ve meyveye dönüşmesinden sonra ilçede çeltik ekimi de her geçen yıl düşüşe geçmişti.

Birkaç yıldır artış var
Nisan ayında çeltik tarlalarına suyun verilmesi ve ardından da traktörlerle sürümlerin yapıldığı çeltikte son yıllarda yeniden artış gözleniyor. Geçen yıl üreticilerin ürünlerini 4,5 TL ile 5,5 TL arasında özel sektöre satış yapmaları, fiyatların üreticiyi memnun etmesi bu yıl da geçen yıla oranla çeltik ekim miktarını da artırmış durumda. İlçe Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü verilerine göre geçen yıl toplamda bin 590 dekar alanda ekim yapılan çeltik bu yıl bin 734 dekara kadar çıktı. Orhangazi’de Baldo, Osmancık ve Kameo cinsi pirinç üretimi yapılıyor.

Eylülde hasat tamamlanacak
Orhangazi’de yaklaşık 300 dönüm alanda çeltik ekimi yapan üretici Hüseyin Toker, 2021 yılı çeltik ekim alanlarının hazırlıklarını yaptıklarını belirterek, "Nisan ayının başından itibaren nisanmayıs ayı bu hazırlıkların tarlanın sürülmesi, hazırlanması, en sonunda taşların yapılması, son olarak tesfiye edilmesi süreci devam ediyor. Yaklaşık 250 dönüm kadar arazinin ekimini gerçekleştirdik. Elimizde 50 dönüm yer kaldı onu da bugün yarın itibariyle bitireceğiz. Ondan sonra buranın da tohum atımı gerçekleştirilecek, daha sonra periyodik bakımlar ilaçtır gübredir Allah kısmet ederse eylül ayı gibi hasılatı tamamlamış olacağız" dedi.

Ekili alanlar son 10 yılda 5 kat düştü
Yaklaşık çeltiğin 120 gün büyüme süreci olduğunu belirten Hüseyin Toker, "120 gün sonra hasat ediliyor. Tabi bu arada tarla hazırlamasını da 1 ay öne koyarsak 150 günlük bir süreç. Çeltik ekimi daha önceki yıllarda 14 bin dönüme kadar çeltik ekilmişti. Son 10 yılda sürekli düşüş yaşandı. Yani 2 bin 500 dönüm falan arazi var. Eskiye nazaran bu işten geçimini sağlayan çok az kaldı. Bizde çalışan 6 tane eleman var. Hasat dönemi ile birlikte çalışan sayıları da artıyor haliyle. Tabi bu kolay bir iş değil görüyorsunuz çamurun içinde bunların maliyeti epey bir yüksek. Elektrik, mazot, gübre ve en önemlisi satış. Satış dışarıdan ithal gelmediği sürece bizim yerli ürünümüz daha da kaliteli dışarıdan ithal geldiği zaman bu süreç bizi zora sokuyor alım olmuyor alım gücü düşüyor kolay bir süreç değil zor maliyetli bir iş baya bir masraflı iş" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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