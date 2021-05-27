Bebek arabasıyla gezdirdiği felçli köpek, kök hücre nakli ile yürüdü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bebek arabasıyla gezdirdiği felçli köpek, kök hücre nakli ile yürüdü

DHA

Bebek arabasıyla gezdirdiği felçli köpek, kök hücre nakli ile yürüdü


Muammer İRTEM-Semih ŞAHİN/BURSA, (DHA)BURSA´da Banu Baltacı´nın (43), sokakta bulup sahiplenerek `Bıdık´ adını verdiği, yakalandığı 'Gençlik hastalığı' nedeniyle felç geçirdiği belirlenen köpek, fizik tedavi ve kök hücre nakliyle yürümeye başladı. Bıdık´ı 2 yıllık tedavi sürecinde bebek arabasıyla sokak sokak gezdiren Baltacı, "Bıdık'ı uyutmamı istediler. Böyle bir şeyi kabul etmemin imkanı yok. Bıdık gibi ben de azmettim. Ben sürekli onunla konuştum, sevdim. Kendi oğlumu nasıl seviyorsam Bıdık'ı da o şekilde sevmeye başladım" dedi.
Hayvansever Banu Baltacı, 2 yıl önce sokakta gördüğü yardıma muhtaç köpeği evine alarak, ihtiyaçlarını karşıladı. Daha sonra köpeği veterinere götüren Baltacı, köpeğin `gençlik´ hastalığına yakalandığını öğrendi. `Bıdık´ ismini koyduğu köpeğin kısa süre içerisinde vücudunun tutmadığını gören Baltacı, hayvanı kendi elleriyle beslemeye başladı. Hayvanın evde sıkıldığını düşünen Baltacı, bu sorunu bebek arabasıyla çözdü.
KÖK HÜCRE NAKLİ YAPILDI
Felçli köpeği bebek arabasına koyarak her gün sokak sokak gezdiren Baltacı, onu, İstanbul´da özel bir veterinere götürdü. Tüm imkanlarını kullanan Baltacı, köpeğe kök hücre nakli yaptırdı. Tedaviye olumlu yanıt veren Bıdık, ilk olarak Baltacı´nın yardımı olmadan yemek yiyip, su içmeye başladı. Zamanla sağlık durumu daha iyiye giden Bıdık, yaklaşık 2 yıllık tedavinin ardından kısa mesafe yürüyüşlere de başladı. Baltacı, her gün bebek arabasıyla parka götürdüğü köpeğe yürüyüş antrenmanları yaptırıyor.
`SADECE GÖZLERİNİ OYNATABİLİYORDU´
Bıdık'ı sokakta bulduğunu anlatan Banu Baltacı, "İlk etapta kısırlaştırdık. Birkaç gün sonra tiklenme başladı. Gözlerinde çapaklanma meydana geldi. Yapılan testler sonucunda 'gençlik hastası' olduğunu öğrendik. Hem bizim için hem de Bıdık için zor bir süreç oldu. Onu yaşatmak için veteriner hekimler elinden geleni yaptı. 'Gençlik hastası' olduğu için çok umutlu değildim ama iyileşti. Maalesef gençlik hastalığının sinirsel formuna yakalandığı için felç kaldı. Gözlerinden başka bir yerini oynatamıyordu. Kendi suyunu içemiyor, yemeğini yiyemiyordu. Bıdık'ı aldım, eve getirdim. Bakımını üstlendim. Ona yuvamızı açtık. Yatak yarası oluşmasın diye sürekli gün içerisinde çeviriyordum. Hayatta kaldı ama felçliydi. O beni çok üzdü" dedi.
`FİZİK TEDAVİ UYGULANDI´
Tedavisi için araştırma yaptığını ifade eden Baltacı, "İstanbul'da felçli hayvanlara fizyoterapi uygulandığını öğrendim. Merkezle iletişime geçtim. İnsanlara yardım çağrısında bulundum. Yardımın 10 gün içerisinde toplanacağını düşünmüştüm. Yüz binlerce insan beğendi, paylaştı ama istenen sonucu elde edemedik. Aradan 3 ay geçmesine rağmen gerekli 7 bin lirayı toplayamadık. Zaman ilerledikçe tedavi olma süreci de zorlaşıyordu. 3 ayın sonunda toplanan parayla aldım götürdüm. Kalan parayı da arkadaşlarımla birlikte tamamladım. Bir ay kadar İstanbul'da kaldı. Kök hücre nakli oldu. Fizik tedavi gördü. Tedavi sonrası boynu tutmaya başladı. Kendi yemeğini yemeye, suyunu içmeye başladı. Sağdan sola dönüyor, boynu tutuyordu. Arka ayaklarıyla kendisini götürebiliyor. Yabancı bir köpek gördüğü zaman arka ayaklarının yardımıyla resmen uçuyor" diye konuştu.
`BEBEK ARABASIYLA GEZDİRDİĞİMİ GÖRENLER DELİ SANIYOR´
Bıdık´ı 4-5 ay bebek arabasıyla gezdirdiğini belirten Baltacı, "Daha sonra köpekler için olan bebek arabasına benzeyen araba yardımı geldi. Bebek arabasıyla gezdirdiğimi görenler, beni tanımayan kişiler deli diyorlardı. Deli olduğumu sanıyorlardı. Hayvanın felçli olduğunu, gezdirmek için böyle bir çözüm bulduğumu söylüyordum. Bıdık'ın evde kalmasını istemedim. Alanının sadece evle bahçe olmasını istemedim. Yeşilliğe çıksın, toprağa bassın. Kendi türünden hayvanlarla vakit geçirsin, oynasın. Bu şekilde istedim" ifadelerini kullandı.
`OĞLUMU NASIL SEVİYORSAM BIDIK´I DA ÖYLE SEVDİM´
Köpeğin hastalığını ilk öğrendiğinde çok üzüldüğünü vurgulayan Baltacı, "Bu hastalık genelde ölümle sonuçlanıyor. Çok üzülmüştüm ama veteriner hekimler elinden geleni yaptılar. Bıdık da dirençli çıktı. Yaşadı, hayatta kaldı. Felçli olduğunu öğrendiğimde dünyam başıma yıkıldı. Bazı kişiler Bıdık'ı uyutmamı istediler. Böyle bir şeyi kabul etmemin imkanı yok. Bıdık gibi ben de azmettim. Eski sağlığına kavuşması için elimden geleni yapacağım dedim. Bıdık ilk başlarda çok mutsuzdu. Ben sürekli onunla konuştum, sevdim. Yavaş yavaş kuyruğunu oynatmaya başladı. Doğru yolda olduğumu anladım. Kendi oğlumu nasıl seviyorsam Bıdık'ı da o şekilde sevmeye başladım. Şarkılar söyledim, dans ettim. Bıdık için çok iyi oldu. Hayvan sevildiğini anladı. Bence tedaviye bunların da etkisi oldu" dedi.DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Muammer İRTEM-Semih ŞAHİN
2021-05-27 10:54:53

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İnegölspor'da ilk transfer Sürgülü
YEREL HABERLER İnegölspor'da ilk transfer Sürgülü
Demirel: "Marmara'nın imdat çığlığına kulak verin"
YEREL HABERLER Demirel: "Marmara'nın imdat çığlığına kulak verin"
(Özel) Çeltik üretiminin çileli yolculuğu başladı Çeltik üreticileri destek bekliyor Tarlalar her geçen gün azalıyor
YEREL HABERLER (Özel) Çeltik üretiminin çileli yolculuğu ...
Sitenin bahçesine giren yılanı eliyle yakaladı Yılanı eliyle yakaladı, o anlar kamerada
YEREL HABERLER Sitenin bahçesine giren yılanı eliyle yakaladı Yılanı ...
Bursa'da metruk binalara 'korona' baskını: 11 kişiye 34 bin 500 TL ceza
YEREL HABERLER Bursa'da metruk binalara 'korona' baskını: 11 kişiye ...
Bursa'da, döküm fabrikasındaki kazanın patlamasıyla yangın çıktı
YEREL HABERLER Bursa'da, döküm fabrikasındaki kazanın patlamasıyla ...
Demir döküm fabrikasında korkutan yangın
YEREL HABERLER Demir döküm fabrikasında korkutan yangın
Metruk binalara 100 polisle yapılan baskında 11 kişiye ceza yağdı
YEREL HABERLER Metruk binalara 100 polisle yapılan baskında 11 ...
İnegölspor, İbrahim Sürgülü ile sözleşme imzaladı
YEREL HABERLER İnegölspor, İbrahim Sürgülü ile sözleşme imzaladı
Platonik aşık olduğu kadına ve iş arkadaşına dehşeti yaşatan zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Platonik aşık olduğu kadına ve iş arkadaşına dehşeti ...
Bursa'da ayı paniği
YEREL HABERLER Bursa'da ayı paniği
Aniden yola çıkan yavru ayı kamerada
YEREL HABERLER Aniden yola çıkan yavru ayı kamerada
Husumetlisini trafikte takip edip, tabancayla başından vurdu
YEREL HABERLER Husumetlisini trafikte takip edip, tabancayla ...
Eski sevgilisi ile iş arkadaşını vuran şüpheli, takım elbiseyle teslim oldu
YEREL HABERLER Eski sevgilisi ile iş arkadaşını vuran şüpheli, takım ...
Takıntılı olduğu kadınla iş arkadaşına dehşeti yaşatan zanlıdan şok savunma "Kıskançlıktan yaptım"
YEREL HABERLER Takıntılı olduğu kadınla iş arkadaşına dehşeti ...
Kardeşini öldürüp, intihar etti/ Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Kardeşini öldürüp, intihar etti/ Ek fotoğraf
Osmanlı’nın ilk başşehrine millet bahçesi yapılacak Yenişehir’e 14 bin dönüm üzerine millet bahçesi yapılacak
YEREL HABERLER Osmanlı’nın ilk başşehrine millet bahçesi ...
Bursa'da alacak verecek kavgasında kan aktı Takip ettiği alacaklısını trafikte kurşun yağmuruna tuttu
YEREL HABERLER Bursa'da alacak verecek kavgasında kan aktı Takip ...
Kavşağı kaçırınca geri manevra yapan otomobile kamyon çarptı: 1 ölü
YEREL HABERLER Kavşağı kaçırınca geri manevra yapan otomobile kamyon ...
İnegöl’de bisiklet yolunda ikinci etap çalışmaları başladı
YEREL HABERLER İnegöl’de bisiklet yolunda ikinci etap çalışmaları ...
Yıldırım’da Engelliler Haftası kutlandı
YEREL HABERLER Yıldırım’da Engelliler Haftası kutlandı
Nilüfer’in katılımcılık modeli ödüle aday
YEREL HABERLER Nilüfer’in katılımcılık modeli ödüle aday
Filistinli öğrenciler Türkiye’ye müteşekkir Dündar, Filistinli gençleri Fetih Müzesi’nde ağırladı
YEREL HABERLER Filistinli öğrenciler Türkiye’ye müteşekkir Dündar, ...
Kardeşini öldürüp, intihar etti (2)
YEREL HABERLER Kardeşini öldürüp, intihar etti (2)