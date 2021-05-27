Odada kenevir yetiştirme sistemi kurmuşlar

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bursa’nın İnegöl ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 3 adrese baskın düzenlendi.

İnegöl Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince, Yeni Mahalle'de 1 ve Edebey Mahallesi'nde 2 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Odada Hint keneviri yetiştirildiği tespit edilen 3 adreste yapılan aramalarda; toplam 22 kök Hint keneviri bitkisi, 527 gram esrar maddesi, esrar yetiştirmekte kullanılan ekipmanlar ele geçirildi. Operasyonlarda 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 3 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.