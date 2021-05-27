Bursa'da uyuşturucu operasyonu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA´nın İnegöl ilçesinde düzenlenen operasyonda 527 gram esrar ile 22 kök Hint keneviri ele geçirildi.

İnegöl Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Hint keneviri yetiştirildiği tespit edilen Yeni Mahalle ve Edebey mahallelerindeki 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda toplam 22 kök Hint keneviri, 527 gram esrar, kenevir yetiştirmekte kullanılan ekipmanlar ele geçirildi.

Gözaltına alınan 1 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest kaldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2021-05-27 11:26:16



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.