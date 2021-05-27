Bursa'da uyuşturucu operasyonu

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA´nın İnegöl ilçesinde düzenlenen operasyonda 527 gram esrar ile 22 kök Hint keneviri ele geçirildi.
İnegöl Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Hint keneviri yetiştirildiği tespit edilen Yeni Mahalle ve Edebey mahallelerindeki 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda toplam 22 kök Hint keneviri, 527 gram esrar, kenevir yetiştirmekte kullanılan ekipmanlar ele geçirildi.
Gözaltına alınan 1 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest kaldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ
2021-05-27 11:26:16
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.