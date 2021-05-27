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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dostluk Grubu Başkanı Esgin'den Filistin diplomasisi

İHA

Dostluk Grubu Başkanı Esgin'den Filistin diplomasisi

TürkiyeSırbistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, Sırbistanlı mevkidaşı SırbistanTürkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve Sancak Bölgesi Milletvekili Muamer Bacevac'a mektup yazarak, İsrail'in Filistine karşı yaptığı saldırıları durdurmak gerektiğini vurguladı.
TürkiyeSırbistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, Sırbistanlı mevkidaşı SırbistanTürkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve Sancak Bölgesi Milletvekili MuamerBacevac'a yazdığı mektupta, İsrail'in Filistine yönelik saldırıları ele alındı.
Esgin, İsrail'in Mescidi Aksâ'da ibadetlerini edâ etmekte olan Filistinli sivillere yönelik sergilediği şiddetle başlayıp Gazze'ye yönelik ağır saldırılarla devam eden ve masum sivillerin hayatına mâl olan çatışmaların, sağlanan ateşkes ile 21 Mayıs tarihi itibarıyla durmuş olmasından memnuniyetini ifade etti.
Adil ve kalıcı bir barış ortamının acilen temin edilmesi için, İsrail'in iki devletli çözüm haricinde bir ihtimâlin olmadığını ve güç kullanmak suretiyle Filistin halkının meşru hak ve taleplerini bastıramayacağını idrâk etmesi gerektiği kanaatini taşıdığını ifade eden Esgin, İsrail'e karşı bütün hukukî ve siyasî tedbirlerin hayata geçirilmesini beklediklerini söyledi.
Esgin, mevkidaşı SırbistanTürkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Muamer Bacevac'a yazdığı mektupta, Sırbistan Parlamentosunun söz konusu insanî ve vicdanî meselede hakkaniyetli bir duruş sergileyeceğine, dünyanın bu bölgesindeki yangının sönmesine katkıda bulunacağına yürekten inandığını sözlerine ekledi.

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