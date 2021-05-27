Şakasını yapıyordu gerçek oldu Cinnet getiren abi şizofren kardeşini ilaçlarını düzenli kullanmadığı için öldürmüş Bursa'da cinnet sonucu hayatını kaybeden abi kardeş Ordu'da toprağa verildi "Sonunda onu da öldüreceğim kendimi de" diyerek şaka yapmış

Bursa'da cinnet sonucu hayatlarını kaybeden abi kardeşin cenazesi defnedilmek üzere memleketleri Ordu'ya gönderildi.

Beton santrali sahibi abi Hasan Ateşli'nin (57) ilaçlarını düzenli kullanmadığı için dengesiz hareketleri olan erkek kardeşi İbrahim Ateşli(53) hakkında yakın çevresine "yeter artık en sonunda onu da öldüreceğim kendime de diyerek şaka yaptığı, Hasan Ateşli'nin bir süre önce beyin ameliyatı geçirdiği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, olay Nilüfer ilçesi Barış Mahallesinde dün sabah saatlerinde meydana geldi.

Orhaneli ilçesinde beton santrali sahibi olduğu öğrenilen 57 yaşındaki Hasan Ateşli, şizofren hastası olduğu iddia edilen 53 yaşındaki kardeşi İbrahim Ateşli'yi kendisine ait ruhsatlı tabancasıyla öldürdü. Ağabey Ateşli daha sonra aynı silahla kendisine ateş ederek canına kıydı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve ambulans sevkedildi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinin ardından iki kardeşinde olay yerinde hayatlarını kaybettikleri anlaşıldı.

Otopsi işlemleri tamamlanan abi kardeşin cenazeleri defnedilmek üzere memleketleri Ordu'ya gönderildi. 2 Çocuk babası abi Hasan Ateşli'nin bir süre önce beyin ameliyatı geçirdiği, anksiyete bozukluğu yaşadığı bir süredir de yakın çevresine ilaçlarını kullanmadığı için agresif davranışlarda bulunan erkek kardeşi İbrahim Ateşli için "sonunda onu da öldüreceğim kendimi de" şeklinde şaka yaptığı öğrenildi. Yakın çevresi ve iş hayatında çok sevilen Hasan Ateşli'nin hayırsever bir iş insanı olduğu binlerce kişiye bu güne kadar hayır yaptığı belirtildi.

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