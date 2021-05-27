Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Kaza, daha evvel de birçok ölümlü kazaya sahne olan Etibank Kavşağı’nda meydana geldi. Motosikletiyle Karacabey istikametine seyir hâlinde bulunan Samet Çobanoğlu (19), Etibank Kavşağı’na geldiğinde direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Motosikletin yere düşmesiyle birkaç metre sürüklenen genç sürücü, bu esnada kavşaktan dönen Ali Y. (50) idaresindeki palet yüklü kamyonun altına girdi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri, yeni bir kaza yaşanmaması için yolda güvenlik tedbiri alırken, genç motosiklet sürücüsü Samet Çobanoğlu’nun olay yerinde öldüğü belirlendi. Kazayla alâkalı tahkikat sürüyor.

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