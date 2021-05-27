Mevsimlik tarım işçilerine koronavirüs aşısı İl Sağlık Müdürü Dr. Yavuzyılmaz aşılama çalışmalarına katıldı

Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, geçen haftalarda sel felaketi yaşayan Karacabey ilçesinde bulunan mevsimlik tarım işçilerinin kaldığı çadır kenti ziyaret ederek, mobil aşılama ekipleri ile birlikte aşı çalışmalarına katıldı.

Bursa’da mera arazilerinde oluşturulan çadır kentlerde kalan başta mevsimlik tarım işçileri olmak üzere kırsalda yaşayan vatandaşların sağlık kontrolleri ve aşılama çalışmaları sürüyor. Son olarak yaşanan sel felaketinin ardından Karacabey’de bulunan mevsimlik tarım işçilerinin yaşadığı çadır kenti ziyaret eden Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, kırsalda yapılan aşılama çalışmalarını yerinde inceledi. Dr. Yavuzyılmaz ayrıca Karacabey Bakırköy’de yaşayan aşıdan korktuğu için Kovid19 aşısı olmak istemeyen yaşlı teyzeyi ziyaret edip aşı olmasını sağladı.

İkna edilerek aşısı yapılan 74 yaşındaki Fikriye Erdem, mobil aşı ekipleri ile birlikte İl Sağlık Müdürünün evine yaptığı ziyaretten büyük mutluluk duyduğunu ifade ederek“Komşumuz koronavirüs geçirdi. Rahatsızlığım sebebiyle ben çok dikkat ettim. Hasta olacağım diye hiç dışarı çıkmadım, gezmedim. Devamlı evde kaldım. Aşı olmaktan da çok korktum. Şimdi siz aşımı yaptınız. Hepinizden Allah razı olsun” şeklinde” konuştu.

Vatandaşların aşı olmaktan korkmaması gerektiğinin altını çizen Dr. Fevzi Yavuzyılmaz ,“Bu illetten kurtulmanın çaresi aşı olmaktır. Aşısız vatandaş bırakmayacağız. Fikriye Teyze’mizin de aşısını yaptık. Buradan bütün vatandaşlarımıza sesleniyorum. Hakkı olan herkes aşısını yaptırsın, çünkü bu illetten kurtulmanın en güzel yolu aşı. Aynı zamanda her ne kadar izole olsak, etrafta kimse olmasa da tedbirimizi alalım. Biz bize düşen görevi yapalım” şeklinde konuştu.

Daha sonra çadır kentlerde mevsimlik tarım işçileri ziyaret eden Dr. Yavuzyılmaz burada yaptığı açıklamada, “Mevsimlik tarım işçilerinin koruyucu sağlık hizmetleri başta olmak üzere her türlü sağlık problemleri mobil sağlık ekiplerimiz tarafından sağlanıyor. Ayrıca aşı sırası gelen tarım işçilerimizin de Kovid19 aşısını bulundukları çadır kentte yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.