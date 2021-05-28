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3 yılda 10 bin 985 kilometre kat etti...Almanların uydudan izlediği Klippi Bursa'da görüntülendi Üç yılda 10 bin 985 kilometre yol giden leylek Klippi Karacabey Ovası'nda mola verdi 2018 yılında Almanya'da uydu verici takılarak izlenen leylek Bursa'da görüntülendi

İHA

3 yılda 10 bin 985 kilometre kat etti...Almanların uydudan izlediği Klippi Bursa'da görüntülendi Üç yılda 10 bin 985 kilometre yol giden leylek Klippi Karacabey Ovası'nda mola verdi 2018 yılında Almanya'da uydu verici takılarak izlenen leylek Bursa'da görüntülendi

2018 yılında Almanya’nın Pörnbach şehrinde Alman araştırmacılar tarafından uydu verici takılarak izlemeye alınan Klippi adlı Leylek Bursa’nın Karacabey ilçesinde fotoğraflandı. Günlerdir Türkiye üzerindeki hareketi sosyal medyada dile getirilen Klippi’nin fotoğrafları büyük ilgi gördü. Klippi'nin 3 yılda 10 bin 985 kilometre yol kat ettiği de sırtındaki verici sayesinde belirlendi.
2018 yılında Almanya’nın Pörnbach şehrinde kuş araştırmacıları tarafından sırtına takılan ve güneş enerjisi ile çalışan mini uydu vericisi ile takibe alınan Klippi adlı leylek aynı yıl sonbahar göçünde diğer leyleklerle birlikte Afrika kıtasına göç etmişti. Kışı Sudan’da geçiren leylek Klippi’nin seneye doğduğu topraklara uçacağını belirten Yaban Hayatı Fotoğrafçısı Alper Tüydeş "Leylekler üreme erişkinliğine 4 yılda ulaşır. Bu zamana dek yaşıtlarından oluşturdukları kalabalık gruplar halinde kısa mesafe
göçler yaparak bir nevi gerçek hayata hazırlanırlar. Göç etmeyi, sürü psikolojisini ve doğal şartlara uyum sağlamayı pekiştirirler. Daha sonra üremek için doğduğu bölgelere göç ederler. Leylek Klippi’yi kıştan beri takip ediyorum. Onun Türkiye üzerinden geçme ihtimali yüksekti. Bu beklentimiz boşa çıkmadı. Şimdi Türkiye’de yazı geçirip Afrika'ya geri mi dönecek yoksa sınırları daha da zorlayacak mı? Hep birlikte izleyip göreceğiz" dedi. "Animal Tracker" adlı uygulama ile verici takılan bir çok kuşu sosyal medyada takipçileriyle birlikte izleyen Tüydeş, bu tarz uygulamaların, insanların doğaya olan hayranlıklarını ve ilgilerini arttığını ve olumlu bir bakış açısı sağladığını sözlerine ekledi.

17 Nisan’da Türkiye’ye ulaşmıştı
Klippi bu yıl mart ayını Sudan’da geçirdikten sonra Nisan ayıyla birlikte kuzeye doğru göçe kalktı ve 17 Nisan’da Türkiye’ye ulaştı. Sırasıyla Adana, Niğde, Konya üzerinden geçerek Eskişehir’in ardından 20 Nisan’da Bursa’ya ulaşan Leylek Klippi Bursa’da İnegöl Barajı yakınlarında 3 gün kadar konakladıktan sonra Karacabey’in Sultaniye, Hamidiye ve İsmetpaşa mahalleri arasında kalan tarlalarda 4 gündür besleniyor. Klippi’nin içinde bulunduğu sürüde bine yakın genç leylek yer aldığını belirten Tüydeş "Bu leylekler için normalde Karacabey Ovası besin yönünden pek verimli geçmezdi. Çünkü mayıs ayında sular çekilmiş oluyor ve büyük leylek sürüleri besin bulmakta zorlanıyordu. Ama geçtiğimiz günlerde Karacabey’de yaşanan sel felaketinin ardından taşan dereler tarlalara çıkınca leylekler için besin konusunda büyük bir fırsat oldu. Bu yüzden Klippi ve beraberindeki yüzlerce leylek 4 gündür alandalar ve gitmeye de niyetleri yok gibi. Muhtemelen daha fazla kuzeye çıkmayıp buradan yine yavaş yavaş güneye inecekler" dedi.

10 bin 800 kilometre uçtu
2018 yılında verici ile takibe alınan Klippi isimli leylek 3 yılda toplam 10 bin 895 kilometre yol kat etti. 7 farklı ülkeden geçen Klippi cep telefonlarına ücretsiz indirilen ‘Animal Tracker’ uygulamasından izlenebiliyor. Bahar göçünün başlarında yine Almanlar tarafından verici takılan ‘Jonas Leylek de Bursa’dan geçmiş ve Eskikaraağaç Leylek Köyü yakınlarında mola verince fotoğraflanmıştı ve sosyal medyada paylaşılmasının ardından leyleğin hikayesi yoğun ilgi görmüştü.

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