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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Toplu iş sözleşmesinde mutlu son

İHA

Toplu iş sözleşmesinde mutlu son

Mustafakemalpaşa Belediyesi ile HAKİş’e bağlı Hizmetİş Sendikası arasında 34 sürekli işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmeleri anlaşmayla sonuçlanarak imzalar atıldı.
Toplu iş sözleşmesi imza töreni Belediye Başkanı Mehmet Kanar, Belediye Başkan Yardımcısı Erol Pektez, HAKİş Sendikası Bursa Şube Başkanı Mustafa Yavuz, Sendika Şube Başkan Yardımcıları Selim Bal, Mustafa Kılıç, HAKİş Bursa Genel Başkan Danışmanı Mehmet Keskin ve Belediye kadrolu işçi sendika temsilcilerinin iştirakiyle gerçekleşti. Belediye kadrosunda yer alan sürekli işçileri kapsayan toplu sözleşme ile çalışanların ücret, sosyal hak ve ikramiyelerinde önemli iyileştirmeler yapıldı.
Başkan Mehmet Kanar, 2021 2022 yılını kapsayan toplu sözleşme hükümlerine göre hak sahibi sürekli işçilerin yevmiye ve sosyal haklarında enflasyon oranının üzerinde zam yapıldığını belirterek, işçiler arasındaki ücret farklılıklarının eşitlendiğini söyledi. Çalışanların hakkını savunan bir anlayışıyla hareket ettiklerini ifade eden Başkan Mehmet Kanar, “Çalışanlarımızın alın teri ve emeğinin karşılığı sözleşmeye yansımıştır. Çalışanlarımızla bir aileyiz ve onların alın teri kurumadan haklarını vermek için gayret ediyoruz. Toplu iş sözleşmesi başta kadrolu çalışanlarımız olmak üzere hepimize hayırlı olsun” dedi.
Kadrolu işçilerin ücretlerinde önemli iyileştirmeler yapıldığını belirten HAKİş Sendikası Bursa Şube Başkanı Mustafa Yavuz, “İşçiler arasındaki ücret farklılıklarının eşitlenmesi de sevindirici olmuştur. Belediye Başkanı Mehmet Kanar’a teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

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