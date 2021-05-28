Yıldırım’da su kesintisi

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Bursa’nın Yıldırım ilçesinde su kesintisi yapılacak.

Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar çerçevesinde Ortabağlar Mahallesi Arıcı ve Oylum Sokak ile civarında, 29/05/2021 15/06/2021 tarihleri ve 10.0018.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacak.

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